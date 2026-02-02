Acessibilidade

02 de Fevereiro de 2026 • 11:52

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

PRF apreende 625 kg de antimônio em fiscalização em Corumb

O motorista informou que se tratava de uma encomenda e que o conteúdo seria uma amostra de minério.

Da redação

Publicado em 02/02/2026 às 08:22

Atualizado em 02/02/2026 às 08:39

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ PRF

Uma fiscalização realizada na tarde de sexta-feira (31), por volta das 15h, resultou na apreensão de uma carga irregular de antimônio no km 708 da BR-262, em frente à Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Corumbá.

Durante a ação, a equipe deu ordem de parada a uma van de cor prata, que realizava transporte regular de passageiros e encomendas entre Corumbá e Campo Grande. Na vistoria do bagageiro, os policiais identificaram 25 sacos lacrados, sem rótulos ou identificação do material transportado.

Questionado, o motorista informou que se tratava de uma encomenda e que o conteúdo seria uma amostra de minério. No entanto, a carga não possuía nota fiscal, apenas um documento simples da empresa remetente. Após contato com o responsável pelo envio, foi informado que o material era antimônio, adquirido na Bolívia, sem documentação fiscal e sem realização de desembaraço aduaneiro, com a intenção de comercialização junto a fabricantes de baterias no Brasil.

Ao todo, foram apreendidos 25 sacos com aproximadamente 25 quilos cada, totalizando cerca de 625 quilos de antimônio. A carga foi encaminhada à Receita Federal de Corumbá para os procedimentos legais e administrativos cabíveis.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Ônibus é flagrado com mais de 65 kg de drogas em Corumbá

• Chuvas intensas levam Corumbá a procedimentos para decretar emergência

• PM recupera celular furtado no bairro Universitário em Corumbá

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Violência contra Mulher

Vítima de feminicídio é identificada em Corumbá e ex-companheiro preso

Feminicídio

Idosa é morta a pauladas e marido é principal suspeito em Corumbá

É Festa

Corumbá lança oficialmente Carnaval 2026 nesta sexta no Jardim da Independência

A organização reforça que o Carnaval de Corumbá é uma celebração coletiva, que fortalece a identidade cultural da região

Trânsito

Colisão entre motos deixa um homem ferido em Corumbá

Publicidade

Meio ambiente

Bombeiros resgatam filhote de tucano caído em praça no Centro de Corumbá

ÚLTIMAS

Novenário em honra a Nossa Senhora de Lourdes começa amanhã em Anastácio

Durante o período do novenário, haverá missa todos os dias às 19 horas, fortalecendo a espiritualidade da comunidade e promovendo momentos de oração e reflexão.

Tempo

Fevereiro será de chuvas fortes e alerta da Defesa Civil em Aquidauana (MS)

A previsão é de aproximadamente 20mm de chuva neste domingo na região

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo