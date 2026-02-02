PRF apreende 625 kg de antimônio em fiscalização em Corumb

Divulgação/ PRF

Uma fiscalização realizada na tarde de sexta-feira (31), por volta das 15h, resultou na apreensão de uma carga irregular de antimônio no km 708 da BR-262, em frente à Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Corumbá.



Durante a ação, a equipe deu ordem de parada a uma van de cor prata, que realizava transporte regular de passageiros e encomendas entre Corumbá e Campo Grande. Na vistoria do bagageiro, os policiais identificaram 25 sacos lacrados, sem rótulos ou identificação do material transportado.



Questionado, o motorista informou que se tratava de uma encomenda e que o conteúdo seria uma amostra de minério. No entanto, a carga não possuía nota fiscal, apenas um documento simples da empresa remetente. Após contato com o responsável pelo envio, foi informado que o material era antimônio, adquirido na Bolívia, sem documentação fiscal e sem realização de desembaraço aduaneiro, com a intenção de comercialização junto a fabricantes de baterias no Brasil.



Ao todo, foram apreendidos 25 sacos com aproximadamente 25 quilos cada, totalizando cerca de 625 quilos de antimônio. A carga foi encaminhada à Receita Federal de Corumbá para os procedimentos legais e administrativos cabíveis.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!