PRF apreende 83,5 kg de cabelos humanos em Corumbá

Divulgação/ PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quarta-feira (16), 83,5 quilos de cabelos humanos durante fiscalização na BR-262, em Corumbá (MS). O material estava sendo transportado por dois veículos abordados pelos agentes.



A apreensão ocorreu após os policiais pararem um Chevrolet/Track e um Honda/City. A condutora do primeiro veículo, de nacionalidade paraguaia, informou que viajava com seu namorado, que conduzia o segundo carro.



Segundo relato da mulher, o objetivo da viagem era buscar cabelos humanos adquiridos em um leilão promovido pela Receita Federal. No entanto, ao realizarem consultas nos sistemas de fiscalização, os agentes identificaram contradições nas informações prestadas.



Diante da inconsistência dos dados e da ausência de comprovação documental adequada, os policiais apreenderam os 83,5 kg de cabelos humanos e encaminharam a ocorrência à Polícia Judiciária de Corumbá para investigação.

