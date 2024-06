PRF apreende 88,7 kg de entorpecentes em ônibus na BR-262

Divulgação/PRF

Na madrugada de 29, por volta das 03h45, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma operação de fiscalização na rodovia BR-262, km 708, na ponte do Rio Paraguai, em Corumbá/MS. Durante a operação, um ônibus vermelho, conduzido por um homem de 59 anos e transportando 44 passageiros bolivianos de Corumbá para São Paulo, foi abordado.

A inspeção inicial dos passageiros e seus pertences não revelou nenhuma irregularidade. No entanto, durante a verificação minuciosa do veículo, os policiais encontraram objetos semelhantes a tabletes de drogas escondidos na estrutura do ônibus. O condutor alegou desconhecimento sobre a presença da droga, afirmando que o veículo estava sob sua responsabilidade por três dias em Corumbá, desde que veio de São Paulo, e que ninguém mais havia dirigido o ônibus nesse período.

Enquanto a droga era descoberta, um veículo Virtus foi abordado pela equipe da PRF. Dentro do carro estavam dois homens, um de 58 anos e outro de 63 anos. O condutor do ônibus indicou esses homens como os proprietários do veículo coletivo. Após questionamentos, os dois homens admitiram a propriedade do ônibus.

Com o auxílio de ferramentas, a equipe da PRF conseguiu acessar o compartimento onde a droga estava escondida. No local, foram encontrados 51 tabletes de substância análoga à maconha, pesando 55,4 kg, e 33 peças de pasta base de cocaína, pesando 33,3 kg, totalizando 88,7 kg de entorpecentes.

Os três homens foram detidos e, juntamente com os veículos e as drogas, encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Corumbá. Eles responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Essa operação reflete o esforço contínuo da PRF no combate aos crimes transfronteiriços e ao tráfico de drogas, atuando de forma diligente para interceptar substâncias ilícitas que atravessam as fronteiras do país. A apreensão significativa de drogas nesta ação destaca a importância das fiscalizações rigorosas e da cooperação entre as autoridades para garantir a segurança nas rodovias brasileiras.