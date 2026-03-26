Condutor foragido da JustiÃ§a foi preso com carga que incluÃa skunk e pasta base de cocaÃna
Diante dos fatos, o veÃculo, a droga e o autor foram encaminhados Ã Delegacia da PolÃcia Federal em CorumbÃ¡ / DivulgaÃ§Ã£o
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quinta-feira (26) cerca de 91 quilos de drogas em um veículo que tentou fugir de fiscalização na BR-262, em Corumbá. A ação ocorreu por volta das 7h20, após a equipe da Unidade Operacional da Ponte ser informada pela equipe de Miranda sobre um Citroën C3 que havia realizado manobra evasiva de fiscalização, retornando no sentido Corumbá.
Diante das informações, a equipe da UOP Ponte iniciou ronda no sentido Corumbá–Miranda e localizou o veículo nas proximidades do km 688. O automóvel era conduzido por um homem de 30 anos que, ao ser abordado, declarou espontaneamente estar transportando ilícitos.
Durante a aproximação, os policiais visualizaram grande quantidade de material entorpecente no banco traseiro, além de perceberem forte odor característico de maconha ou substância similar. Ao proceder com a vistoria, foi constatada, também no porta-malas, significativa quantidade de material análogo a skunk, bem como uma caixa contendo 12 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína.
Após a pesagem, totalizou-se 78,5 kg de substância análoga à skunk e 12,7 kg de substância análoga à pasta base de cocaína, somando 91,2 kg de entorpecentes apreendidos.
O condutor não portava documentação no momento da abordagem, porém forneceu o número do CPF, possibilitando sua correta identificação. Informou, ainda, encontrar-se foragido da Justiça Estadual, onde cumpria pena em regime semiaberto no município de Campo Grande pelo crime de tráfico de drogas.
Diante dos fatos, o veículo, a droga e o autor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Corumbá para os procedimentos cabíveis. A apreensão reforça a atuação da PRF no combate ao tráfico de drogas na região, um dos principais corredores de escoamento de entorpecentes na fronteira do Brasil com a Bolívia.
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