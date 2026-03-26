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PRF apreende 91 kg de drogas em veÃ­culo que tentou fugir de fiscalizaÃ§Ã£o na BR-262

Condutor foragido da JustiÃ§a foi preso com carga que incluÃ­a skunk e pasta base de cocaÃ­na

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 26/03/2026 Ã s 14:06

Atualizado em 26/03/2026 Ã s 14:09

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Diante dos fatos, o veÃ­culo, a droga e o autor foram encaminhados Ã  Delegacia da PolÃ­cia Federal em CorumbÃ¡ / DivulgaÃ§Ã£o

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quinta-feira (26) cerca de 91 quilos de drogas em um veículo que tentou fugir de fiscalização na BR-262, em Corumbá. A ação ocorreu por volta das 7h20, após a equipe da Unidade Operacional da Ponte ser informada pela equipe de Miranda sobre um Citroën C3 que havia realizado manobra evasiva de fiscalização, retornando no sentido Corumbá.

Diante das informações, a equipe da UOP Ponte iniciou ronda no sentido Corumbá–Miranda e localizou o veículo nas proximidades do km 688. O automóvel era conduzido por um homem de 30 anos que, ao ser abordado, declarou espontaneamente estar transportando ilícitos.

Durante a aproximação, os policiais visualizaram grande quantidade de material entorpecente no banco traseiro, além de perceberem forte odor característico de maconha ou substância similar. Ao proceder com a vistoria, foi constatada, também no porta-malas, significativa quantidade de material análogo a skunk, bem como uma caixa contendo 12 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína.

Após a pesagem, totalizou-se 78,5 kg de substância análoga à skunk e 12,7 kg de substância análoga à pasta base de cocaína, somando 91,2 kg de entorpecentes apreendidos.

O condutor não portava documentação no momento da abordagem, porém forneceu o número do CPF, possibilitando sua correta identificação. Informou, ainda, encontrar-se foragido da Justiça Estadual, onde cumpria pena em regime semiaberto no município de Campo Grande pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o veículo, a droga e o autor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Corumbá para os procedimentos cabíveis. A apreensão reforça a atuação da PRF no combate ao tráfico de drogas na região, um dos principais corredores de escoamento de entorpecentes na fronteira do Brasil com a Bolívia.

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