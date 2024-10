PRF apreende carga de cabelo humano irregular em ônibus em Corumbá

Divulgação/ PRF

Na manhã de domingo (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de uma carga de cabelo humano sem comprovação legal no km 708 da BR-262, no município de Corumbá. A abordagem ocorreu por volta das 08h15, quando agentes pararam um ônibus que fazia a linha intermunicipal.



Entre os passageiros, foi identificada uma mulher de 36 anos, residente em Corumbá, que alegou estar transportando 10,1 kg de cabelo humano para fins comerciais, com destino a Miranda, onde entregaria o material a uma cliente. Ao ser solicitada a documentação necessária, a passageira apresentou apenas uma cópia de uma decisão judicial que, segundo ela, permitia a retirada da mercadoria na Receita Federal em Corumbá. No entanto, não havia o auto de entrega da Receita Federal que deveria acompanhar o material.



Para esclarecer a situação, a PRF contatou a Receita Federal, que informou que não houve qualquer entrega de carga de cabelo humano à passageira em questão. Sem comprovação de origem ou recolhimento de impostos, a carga foi apreendida e será encaminhada à Receita Federal em Corumbá para que sejam tomadas as providências legais cabíveis. Após a apreensão, o ônibus foi liberado para prosseguir viagem.