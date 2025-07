PRF prende casal e apreende mais de 200 kg de droga em ônibus

Divulgação/ PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 205 kg de maconha e 20 kg de cloridrato de cocaína durante fiscalização realizada na sexta-feira (4), em Corumbá. Um casal que transportava as drogas foi preso em flagrante.



A abordagem ocorreu no km 708 da BR-262, quando os policiais pararam um ônibus de viagem. Durante a vistoria no bagageiro, os agentes localizaram mais de quatorze malas contendo as substâncias ilícitas, pertencentes aos dois passageiros.



De acordo com informações repassadas pelo casal, as malas foram recebidas em Porto Quijarro, na Bolívia, cidade que faz fronteira com Corumbá. O destino final seria o bairro do Brás, na capital paulista.



A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Corumbá, que dará continuidade às investigações.

