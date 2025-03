PRF apreende mais de 99 kg de drogas em abordagem na BR-262 em CorumbÃ¡

Divulgação/ PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma grande apreensão de drogas durante fiscalização no km 708 da BR-262, em Corumbá, na noite de quarta-feira (19). A ação resultou na prisão de um homem de 33 anos e na apreensão de mais de 99 kg de entorpecentes.



Por volta das 21h30, os policiais deram ordem de parada a um veículo Chevrolet Onix, de cor branca, conduzido por um homem residente em Campo Grande/MS. Durante a abordagem, o motorista afirmou que estava na cidade para supervisionar revendedores da empresa para a qual trabalha.



Ao solicitar que o condutor abrisse o porta-malas para conferência dos equipamentos obrigatórios do veículo, a equipe da PRF identificou quatro sacos grandes. Questionado sobre o conteúdo, o motorista alegou que se tratava de semijoias e produtos da empresa. No entanto, os agentes sentiram um forte odor característico de maconha e decidiram inspecionar os sacos, encontrando diversos tabletes de entorpecentes.



Diante da constatação do transporte de substâncias ilícitas, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o veículo e a carga, para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.



A apreensão totalizou:



102 invólucros de maconha (78,3 kg);



11 tabletes de pasta base de cocaína (12 kg);



8 tabletes de cloridrato de cocaína (9 kg).