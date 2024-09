PRF apreende quase 50kg de skunk escondida em caminhão de mudança

Divulgação

Motorista de um caminhão de mudança, de 48 anos, que saiu de Corumbá com dois destinos: Aquidauana e Campo Grande, foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), após 49,5 kg de skunk serem encontrados em meio aos móveis transportados no veículo. A prisão e apreensão aconteceram por volta das 4h40 desta terça-feira (10), no km 708 da BR-262, em Corumbá/MS.

Ao ser abordado, o condutor informou que trabalha com seu veículo realizando mudanças na cidade de Corumbá e, no momento, transportava duas mudanças de remetentes diferentes: uma com destino a Aquidauana e outra para Campo Grande.

A mudança destinada a Campo Grande consistia em três itens: um lavatório com gabinete, uma geladeira e uma cama. Durante a inspeção da carga, foi localizada grande quantidade de substância análoga ao Skunk (variedade de maconha com alta concentração de THC), escondida dentro do lavatório, do gabinete e da cama, totalizando, após pesagem, 49,5 kg.

Indagado sobre os fatos, o condutor ratificou as informações previamente fornecidas e afirmou que a mudança onde foram encontradas as drogas foi embarcada em Corumbá.

O condutor declarou que não tinha conhecimento da droga no mobiliário e cobrou o valor de R$ 350,00 pelo frete. O veículo e as drogas foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil de Corumbá.

O condutor também foi encaminhado para prestar os esclarecimentos pertinentes. Embora não tenha sido constatado flagrante, o condutor teve seus direitos constitucionais assegurados conforme preceitua a legislação vigente.