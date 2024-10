PRF apreende quase meia tonelada de droga neste sábado

Na tarde de hoje, 19 de outubro de 2024, por volta das 15h30, uma equipe de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase meia tonelada de drogas na BR-262 em Corumbá (MS). O caminhão em que foi localizado o entorpecente, seguia o trajeto Corumbá x Campo Grande e era conduzido por um homem de 45 anos.

Durante a abordagem, os policiais solicitaram os documentos do condutor e do veículo. O motorista demonstrou um exagerado nervosismo, entregando os documentos com as mãos trêmulas. Ao ser questionado sobre a carga, ele inicialmente afirmou que o veículo estava vazio. No entanto, ao abrir o baú, foram encontradas várias caixas e sacolas espalhadas pelo assoalho do caminhão.

Questionado sobre o conteúdo, o condutor admitiu que transportava "droga". Ele informou que havia recebido os volumes no município de Ladário e que os entorpecentes seriam entregues em Campo Grande, em um local a ser combinado via telefone. Para o transporte, ele alegou que receberia a quantia de R$ 2.000,00.

Grande quantidade de entorpecente encontrado pela PRF

Durante as atividades policiais, foram apreendidos 186,7 kg de cloridrato de cocaína (172 tabletes) e 193,9 kg de pasta base de cocaína (182 tabletes). O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Corumbá, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações sobre a origem e o destino da carga ilícita continuam.