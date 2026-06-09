PRF apreende três caminhonetes com registro de furto na BR-262 em Corumbá

Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu três caminhonetes com registro de furto e roubo na manhã de segunda-feira (8), no km 708,0 da rodovia BR-262, na Unidade Operacional da Ponte, em Corumbá. Os veículos, duas Fiat Toro e uma Nissan Frontier, eram conduzidos por três homens, que foram encaminhados à delegacia.

De acordo com a PRF, a equipe policial foi acionada para proceder à abordagem dos três automóveis por volta das 8h40. Durante a fiscalização, os condutores apresentaram informações contraditórias e respostas inconsistentes às perguntas formuladas, o que motivou a realização de uma inspeção veicular minuciosa.

Na vistoria, foram constatados diversos indícios de adulteração dos sinais identificadores em todos os veículos. Com a aplicação de técnicas de identificação veicular, os agentes localizaram elementos identificadores remanescentes, o que permitiu a identificação dos veículos originais. Após consulta aos sistemas competentes, verificou-se que os três automóveis possuíam registros de furto e roubo no estado de São Paulo.

Diante dos fatos, os três condutores foram presos e encaminhados, juntamente com os veículos, à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. Eles responderão, em tese, pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.

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