PRF desmantela golpe da locadora em Corumbá

Carros foram apreendidos / Divulgação

Durante uma fiscalização no quilômetro 764 da BR 262, em Corumbá/MS, nesta quarta-feira, 27, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou três veículos suspeitos, que estavam em comboio. Os veículos em questão são os seguintes: V1 - Vw/Nivus Hl Tsi, cor cinza; V2 - Chev/Tracker 12t A P, cor cinza; e V3 - Vw/Polo Track Ma, cor prata.

Interpelados separadamente sobre as circunstâncias da viagem, os condutores apresentaram versões discrepantes. Um dos condutores afirmou estar em Corumbá para comprar um celular e conhecer a região, enquanto outro disse estar apenas passeando. O terceiro condutor não soube explicar a razão de sua viagem à região pantaneira.

Ao consultar os veículos, a PRF descobriu que todos pertencem a uma empresa de transportes. Questionados sobre a coincidência, os condutores alegaram que era apenas uma casualidade. Diante disso, a PRF solicitou os contratos de locação, porém, nenhum dos condutores possuía tal documento.

Os envolvidos e os veículos foram encaminhados para a sede da delegacia da PRF em Corumbá para uma investigação mais aprofundada. Durante esse período, a equipe tentou contato com um representante da empresa, mas até o momento da confecção do boletim, não houve resposta.

Na delegacia, os envolvidos admitiram se conhecer da zona leste de São Paulo e revelaram que vieram para a fronteira do Brasil com a Bolívia com o intuito de aplicar um golpe de locadora. Cada um receberia cerca de R$1.500,00 pela empreitada, e afirmaram que mais carros estavam a caminho na mesma situação.

Os três indivíduos revelaram que receberam instruções por meio de mensagens de aplicativos, sendo orientados desde o início da viagem a apagar as mensagens. A instrução era deixar os carros em um posto de gasolina próximo à entrada da cidade e retornar para São Paulo de ônibus.

A PRF foi informada de que esta era a primeira vez que participavam desse tipo de golpe, tendo recebido os veículos em um posto de gasolina em São Paulo de uma pessoa desconhecida, indicada por um amigo em comum. Diante da confissão do crime, a PRF entrou em contato com a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para orientações.

Em resposta, foi decidido dar voz de prisão aos envolvidos, em tese pelo crime de receptação. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá/MS.