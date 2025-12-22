PRF e PM apreendem veículo com registro de furto em MG após parada na BR-262

O condutor foi detido e, juntamente com o veículo, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá / Divulgação/PRF

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar resultou na apreensão de um veículo com registro de furto e na condução do motorista à delegacia na manhã desta segunda-feira, dia 22, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. A abordagem ocorreu por volta das 11h no km 780 da rodovia BR-262, rodovia que corta o estado.

Durante fiscalizações de rotina, as equipes deram ordem de parada a uma Fiat Strada conduzida por um homem de 32 anos. Ao ser questionado, o motorista informou que viajava de Bonito a Corumbá para visitar a namorada. No entanto, ao ser indagado sobre a procedência do veículo, apresentou uma versão que despertou a atenção dos agentes: disse desconhecer o proprietário e afirmou ter negociado o automóvel recentemente.

Diante da suspeição da história e considerando tratar-se de uma região de fronteira, os policiais iniciaram uma fiscalização avançada para realizar a identificação veicular completa. Durante uma averiguação minuciosa nos elementos de identificação do carro, foram constatados diversos indícios de adulteração.

Ao consultar os sistemas informatizados, utilizando os elementos de identificação íntegros que restaram, a equipe conseguiu identificar o veículo original. A descoberta foi ainda mais grave: o automóvel sequer havia sido emplacado e possuía um registro de ocorrência de furto na cidade de Betim, em Minas Gerais.

O condutor foi detido e, juntamente com o veículo, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. Ele responderá pelos crimes de receptação de veículo e adulteração de sinal identificador veicular. A ação reforça a atuação integrada das forças de segurança no combate a crimes interestaduais, especialmente em rotas estratégicas como a rodovia BR-262.

