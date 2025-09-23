PRF e Receita apreendem 48 kg de pasta base de cocaína em caminhão na BR-262

PRF

No dia 20 de setembro de 2025, por volta das 5h, uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Receita Federal resultou na apreensão de uma carga de drogas na BR-262, em Corumbá.

A abordagem ocorreu no km 708 da rodovia. Um caminhão Mercedes-Benz, cor branca, atrelado a um semirreboque, foi parado para fiscalização. O veículo era conduzido por um homem de 64 anos, morador de Corumbá.

O motorista alegou que transportava fertilizantes com destino ao estado de São Paulo, mas não apresentou a nota fiscal da carga.

Diante da suspeita, foi acionado o cão farejador da Receita Federal, que indicou positivamente para a presença de substâncias ilícitas na cabine do caminhão.

O conjunto veicular foi levado ao pátio da Receita Federal para fiscalização minuciosa e verificação da documentação.

Na segunda-feira (22), em continuidade à inspeção, as equipes localizaram um compartimento oculto na cabine do veículo.

Dentro dele, foram encontrados 46 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 48,2 kg da droga.

O motorista acompanhou toda a fiscalização e foi detido. Ele, o caminhão e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Corumbá para os procedimentos legais.

