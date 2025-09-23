Acessibilidade

23 de Setembro de 2025 • 12:51

Flagrante

PRF e Receita apreendem 48 kg de pasta base de cocaína em caminhão na BR-262

Apreensão ocorreu em Corumbá

Redação

Publicado em 23/09/2025 às 07:13

PRF

No dia 20 de setembro de 2025, por volta das 5h, uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Receita Federal resultou na apreensão de uma carga de drogas na BR-262, em Corumbá.

A abordagem ocorreu no km 708 da rodovia. Um caminhão Mercedes-Benz, cor branca, atrelado a um semirreboque, foi parado para fiscalização. O veículo era conduzido por um homem de 64 anos, morador de Corumbá.

O motorista alegou que transportava fertilizantes com destino ao estado de São Paulo, mas não apresentou a nota fiscal da carga.

Diante da suspeita, foi acionado o cão farejador da Receita Federal, que indicou positivamente para a presença de substâncias ilícitas na cabine do caminhão.

O conjunto veicular foi levado ao pátio da Receita Federal para fiscalização minuciosa e verificação da documentação.

Na segunda-feira (22), em continuidade à inspeção, as equipes localizaram um compartimento oculto na cabine do veículo.

Dentro dele, foram encontrados 46 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 48,2 kg da droga.

O motorista acompanhou toda a fiscalização e foi detido. Ele, o caminhão e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Corumbá para os procedimentos legais.

Alems

Sessão Solene entrega honra ao mérito aos Amigos do Transplante

Evento foi conduzido pelo deputado Renato Câmara

Trânsito

Acidente entre três veículos deixa motorista preso às ferragens na MS-040

O trânsito no trecho ficou parcialmente interditado durante o atendimento à ocorrência

