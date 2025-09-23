PRF e Receita apreendem 48 kg de pasta base de cocaína em caminhão na BR-262

Apreensão ocorreu em Corumbá
PRF
No dia 20 de setembro de 2025, por volta das 5h, uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Receita Federal resultou na apreensão de uma carga de drogas na BR-262, em Corumbá.
A abordagem ocorreu no km 708 da rodovia. Um caminhão Mercedes-Benz, cor branca, atrelado a um semirreboque, foi parado para fiscalização. O veículo era conduzido por um homem de 64 anos, morador de Corumbá.
O motorista alegou que transportava fertilizantes com destino ao estado de São Paulo, mas não apresentou a nota fiscal da carga.
Diante da suspeita, foi acionado o cão farejador da Receita Federal, que indicou positivamente para a presença de substâncias ilícitas na cabine do caminhão.
O conjunto veicular foi levado ao pátio da Receita Federal para fiscalização minuciosa e verificação da documentação.
Na segunda-feira (22), em continuidade à inspeção, as equipes localizaram um compartimento oculto na cabine do veículo.
Dentro dele, foram encontrados 46 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 48,2 kg da droga.
O motorista acompanhou toda a fiscalização e foi detido. Ele, o caminhão e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Corumbá para os procedimentos legais.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
PM aponta horários críticos e principais crimes de trânsito em Corumbá e Ladário
Corumbá comemora 247 anos de história, cultura e tradição
Motociclista sofre ferimentos graves em acidente no centro de Corumbá
Alems
Evento foi conduzido pelo deputado Renato Câmara
Trânsito
O trânsito no trecho ficou parcialmente interditado durante o atendimento à ocorrência
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS