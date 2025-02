PRF e Receita Federal apreendem mais de 650 Kg de drogas em Corumbá

Divulgação/ PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Receita Federal apreenderam, na noite de quinta-feira (20), um total de 650 kg de entorpecentes durante fiscalização na BR-262, em Corumbá. Entre as drogas encontradas estavam 391 kg de cocaína e 259 kg de maconha, skunk e haxixe.



A abordagem ocorreu quando os agentes pararam um caminhão Iveco/Stralis, que transportava minério de ferro. Durante a vistoria, foram identificadas irregularidades na carga e, após a remoção de parte do material, foram localizados diversos tabletes de drogas. No total, foram apreendidos 245 kg de cloridrato e 146 kg de pasta base de cocaína, além de 114 kg de maconha, 133 kg de skunk e 12 kg de haxixe.



O motorista alegou desconhecer a presença dos entorpecentes, mas foi preso e encaminhado, junto com a droga, à Polícia Civil de Corumbá para as providências cabíveis.



