PRF prende homem com caminhonete carregada de droga

Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam um homem, de 29 anos com 250,7 kg de droga em Corumbá no último final de semana.

O condutor demonstrou nervosismo durante a abordagem, o que levantou suspeita.

A droga foi apreendida quando os policiais fiscalizavam trecho da BR-262 e abordaram o veículo Toyota/Hilux.

Após uma busca minuciosa, a equipe descobriu um compartimento oculto, onde estavam escondidos 147,9 quilos de cloridrato, 102,8 kg de pasta base de cocaína e 1,2 kg de skunk, chamada de supermaconha.

Questionado, o condutor confessou ter recebido os entorpecentes na Bolívia e deveria viajar até Campo Grande.

De acordo com informações apuradas pelo Diário Corumbaense, a região onde a droga foi carregada é conhecida como “Carmen de la Frontera”, próximo à fronteira com Corumbá, área por onde passa boa parte da droga e também carros roubados/furtados do Brasil para a Bolívia.