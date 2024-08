PRF prende mulher que estava com veículo roubado em Corumbá

Divulgação

Uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de uma mulher por receptação de veículo roubado. O incidente ocorreu por volta das 11h05, na BR 262, em frente à delegacia da PRF no município de Corumbá.

A condutora do Hyundai Tucson foi abordada pela equipe da PRF durante a fiscalização.

Após solicitar e verificar a documentação do veículo e da motorista, os agentes descobriram que o veículo, com características idênticas ao registrado na cidade de Corumbá, constava como roubado no sistema do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), desde 2011.

A mulher, de 40 anos e de nacionalidade boliviana, afirmou ter adquirido o veículo em 2021 por três mil dólares.

Segundo a condutora, o carro foi transportado de La Paz até Puerto Quijarro. Ela alegou não ter conhecimento da origem ilícita do veículo.

Após a confirmação da irregularidade, a condutora foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

Ela está sendo acusada de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O caso segue em investigação.