PRF recupera camionete roubada em Corumbá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo na manhã desta sexta-feira (03), em Corumbá. O homem que levava o veículo foi preso.

A equipe de policiais rodoviários federais abordou, no km 708 da BR-262, uma caminhonete Toyota Hilux, conduzida por um homem. Antes da abordagem, os agentes notaram que o condutor quebrou o celular que utilizava. Os policiais verificaram ainda que o veículo possuía indícios de adulteração, sendo contatado registro de roubo/furto no estado de São Paulo no dia 23/03/2024.

O homem confessou que foi contratado para realizar o transporte do veículo de Campo Grande até Corumbá. Ele foi encaminhado, juntamente com a caminhonete, para a Polícia Civil local.

*As informações são do site da Polícia Rodoviária Federal