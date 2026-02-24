PRF recupera veículo adulterado com registro de roubo em Corumbá

Os policiais constataram que o veículo apresentava indícios de adulteração / Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na madrugada desta terça-feira (24) um veículo com registro de roubo durante fiscalização na rodovia BR-262, em Corumbá. A ação ocorreu por volta da 1h, no km 708 da via, na Unidade Operacional da Ponte.

Os policiais deram ordem de parada ao veículo Honda HR-V EXL, de cor branca, conduzido por um homem de 20 anos. Questionado sobre o destino e o motivo da viagem, o condutor informou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação e que havia sido contratado por uma pessoa desconhecida para conduzir o veículo da cidade de Campo Grande até Corumbá, em troca de um valor a receber.

Durante a abordagem, o jovem apresentou nervosismo exacerbado, com mãos trêmulas, voz embargada e sudorese, o que motivou a equipe a realizar uma fiscalização mais aprofundada.

Os policiais constataram que o veículo apresentava indícios de adulteração. Por meio da análise de outros elementos identificadores, foi possível identificar o veículo original, que possuía registro de roubo ou furto na cidade de Carapicuíba, interior de São Paulo.

Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde deverá responder, em tese, pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. As investigações prosseguirão para identificar a pessoa que contratou o jovem para o transporte do veículo.

