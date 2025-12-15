PRF recupera veículo roubado em SP após abordagem de rotina em Corumbá

Ao realizar uma inspeção mais detalhada, a equipe identificou indícios de adulteração nos elementos de identificação do veículo
Uma ação de fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262, em Corumbá, resultou na recuperação de um veículo roubado em São Paulo e na prisão de duas mulheres por receptação. O fato ocorreu na noite de domingo, 14 de dezembro de 2025, por volta das 22h34, na Unidade Operacional da Ponte, localizada no km 708 da rodovia.
Durante a abordagem a um Mitsubishi Outlander Sport, de cor cinza, a condutora, de 26 anos, informou que havia adquirido o veículo recentemente, mas não soube precisar o valor pago. Ela alegou estar viajando para visitar uma prima em Corumbá. A atitude nervosa dela e de sua acompanhante, de 24 anos, despertou a atenção dos policiais.
Ao realizar uma inspeção mais detalhada, a equipe identificou indícios de adulteração nos elementos de identificação do veículo. A verificação posterior constatou que o automóvel era, na verdade, um Honda HR-V com registro de roubo/furto na cidade de São Paulo, datado de 1º de março de 2025.
Diante das evidências, as duas ocupantes foram detidas em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Elas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, e o veículo foi apreendido.
A apreensão ocorreu a mais de 1.400 km do local do roubo, demonstrando a atuação integrada e a eficiência da fiscalização no combate a crimes interestaduais.
