Primeira etapa do Circuito Funec de SUP 2023 reuniu 30 atletas no Porto Geral de Corumbá

Varias categorias participaram / Luiz Felipe

Realizada pela Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC), na manhã de domingo, 1º de outubro, a primeira etapa do Circuito Funec de Stand up Paddle (SUP) reuniu 30 atletas na Prainha do Porto Geral.

“O SUP é uma modalidade que vem crescendo cada vez mais em nossa cidade. Por isso a Prefeitura criou esse circuito, com premiação em dinheiro para os vencedores, para incentivar e valorizar cada vez mais os praticantes desse esporte”, afirmou o diretor-presidente da Funec, Marcelo Araújo.

“Temos a parceria da Federação Sul Mato-grossense de Stand up Paddle (FSMSUP) na realização dessas duas etapas (a próxima está prevista para novembro) e ficamos bastante satisfeitos com a presença de diversos iniciantes. Isso fortalece o desporto aquático no Município”, complementou Araújo, que representou o prefeito Marcelo Iunes no evento.

Na categoria principal (Race Pró), o campeão foi Ivan Ortega, com Alexandre Passeti em segundo e Fernando Campos Júnior em terceiro. Entre as mulheres, Julia Menin Florentino ficou com o primeiro lugar. Juliana Reis levou a prata e Lívia Rosa Eger com o bronze.

Na categoria Amador, Alexandre Eger foi o primeiro, Issac Badari o segundo, Mauro Albernaz o terceiro, Pedro Alexandre o quatro e José Otávio Fernandes o quinto colocado. No feminino, Helry da Silva Cruz foi a vencedora, seguida por Keila Ayala (segunda) e Karla Saab (terceira).

Na Iniciante feminino, Ana Luiza Souza ficou no lugar mais alto do pódio, com Ana Cláudia Araújo em segundo e Waleska Valejo da Silva em terceiro. No masculino, Jonas Gabriel Valdonado cruzou o pórtico de chegada em primeiro, seguido por Breno Ivan Araújo, Bruno Marcondes em terceiro, Adolfo Samaniego em quarto e Bismark Rojas em quinto.

Já na categoria Kids, a vencedora foi Ana Zilda Reis Filartigas, com Clarice Winkler Nascimento em segundo e Agatha Amarilho em terceiro. Ao final do Circuito os competidores que somarem mais pontos em suas respectivas modalidades (Race Pro Masculino, Race Pro Feminino, Amador Masculino, Amador Feminino, Iniciante Feminino e Iniciante Masculino) serão sagrados Campeões Municipais.