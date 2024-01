Primeira roda de samba acontece no próximo sábado, em Corumbá

Gisele Ribeiro, PMC

A primeira Roda de Samba do Carnaval de Corumbá 2024 está marcada para este sábado, 13 de janeiro, no Porto Geral. O evento, que marca o início da programação oficial da maior e mais animada folia do Centro-Oeste brasileiro, começa às 12 horas e termina às 18 horas, com acesso gratuito a toda população.

Para o prefeito Marcelo Iunes, a Roda de Samba do Porto Geral já se transformou em uma das tradições do Carnaval de Corumbá e, além de garantir a animação dos foliões no período pré-carnaval, o evento privilegia os artistas locais, aquece o comércio local e movimenta um dos principais cartões postais da região.

Corte de Momo

Seguem abertas as inscrições para a Corte de Momo do Carnaval de Corumbá 2024. A eleição acontece no dia 26 de janeiro e os interessados devem procurar a sede da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, localizada na Rua Dom Aquino Corrêa, número 1.380, Centro, das 08h às 13h, até o próximo dia 16.

Serão escolhidos um Rei Momo, uma Rainha e duas Princesas, que terão a missão de comandar e alegrar a maior festa carnavalesca do Centro-Oeste brasileiro. O Rei e a Rainha ainda levam para casa um prêmio de R$ 2.750,00 cada. Já as princesas faturam a quantia de R$ 2 mil cada uma das eleitas.

