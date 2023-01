Primeira Roda de Samba do Porto Geral acontece neste sábado

Acontece no próximo sábado (14) a primeira Roda de Samba do Porto Geral, em Corumbá. O evento dá início ao esquenta do maior carnaval do Centro-Oeste brasileiro, o evento reúne alguns dos principais nomes do samba corumbaense, a partir das 13h.

Além de música de qualidade, barracas e ambulantes estarão comercializando comidas e bebidas diversas. O evento é promovido pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico.

A Prefeitura também vai disponibilizar banheiros químicos para os foliões. Tambores serão instalados ao longo da Orla Portuária para garantir que todo lixo seja descartado corretamente. A programação completa do Carnaval de Corumbá 2023 deve ser anunciada nos próximos dias.

A população aguarda esse show, sempre um dos primeiros gritos de carnaval da nossa cidade. A Roda de Samba do Porto já pode sim ser considerada mais uma tradição do nosso Carnaval. Estamos preparando tudo com muito carinho, pensando na nossa população e nos turistas que nos visitam. O Carnaval não é só festa, é também geração de renda para muitas famílias e movimentação de todo nosso comércio local”, afirmou o prefeito Marcelo Iunes.

Corte de Momo

Estão abertas as inscrições para a Corte de Momo do Carnaval de Corumbá 2023. Os interessados devem dirigir-se até a sede da Fundação da Cultura e do Patrimônio, localizada na rua Dom Aquino, nº 1.380 – Centro, das 8h às 13 horas, até o próximo dia 27.

As inscrições são totalmente gratuitas e os (as) candidatos (as) devem comparecer pessoalmente ao local portando: xerox da identidade (RG), junto com o original para conferência e devolução; xerox do CPF; comprovante de residência; e comprovante de conta bancária em nome do candidato.

A premiação em dinheiro para o Rei Momo será de R$ 2 mil, mesmo valor oferecido para a Rainha da Corte de Momo. Já cada uma das duas princesas eleitas pela Comissão Julgadora leva para casa um prêmio de R$ 1,5 mil. O concurso acontece no dia 05 de fevereiro, a partir das 19 horas, na Praça Generoso Ponce.

São requisitos obrigatórios para concorrer à Corte: ser brasileiro; ter no mínimo 18 anos completos até o último dia da inscrição; residir em Corumbá; não ser servidor público municipal lotado na Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá; e não ter sido eleito Rei ou Rainha do Carnaval de Corumbá, no concurso anterior.

Os candidatos e candidatas ainda devem ter disponibilidade para participar dos ensaios e para cumprir, caso eleito, os compromissos carnavalescos estabelecidos pela coordenação; apresentar no ato da inscrição todos os documentos exigidos por este regulamento; e assinar a ficha de inscrição, dando ciência do conhecimento das normas deste regulamento, obrigando-se a respeitá-las integralmente.

O edital 002/2023, com todas as informações sobre o concurso, foi publicado no DIOCORUMBÁ dessa quarta-feira (11).