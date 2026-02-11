Princípio de incêndio atinge residência no bairro Popular Nova em Corumbá

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, a guarnição constatou que um ventilador havia sido consumido pelas chamas
Divulgação/ Bombeiros
Um princípio de incêndio foi registrado na manhã de ontem, por volta das 11h45, em uma residência localizada na Alameda Luiz Carlos Dobes, no bairro Popular Nova, em Corumbá.
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, a guarnição constatou que um ventilador havia sido consumido pelas chamas. A equipe realizou os procedimentos de rescaldo e ventilação do ambiente, eliminando o risco de reignição e deixando o imóvel em segurança.
Após o atendimento, a moradora foi orientada a acionar um eletricista para avaliar a rede elétrica da residência, com o objetivo de evitar novos incidentes.
O Corpo de Bombeiros reforça a necessidade de manutenção preventiva de equipamentos elétricos e orienta que, em situações de emergência, a população acione imediatamente o telefone 193.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Corpo de Bombeiros alerta sobre aumento de ataques de abelhas e orienta população
Violência doméstica mobiliza Bombeiros em Aquidauana
Bombeiros divulgam para risco de incêndios devido ao calor e à baixa umidade
Luto
Antigo proprietário da tradicional Peixaria Colombo, Mudinho como era carinhosamente conhecido, será velado na Pax Universal de Aquidauana
Justiça
Instituições alinham estratégias para promover segurança e prevenir situações de vulnerabilidade social
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS