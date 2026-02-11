Princípio de incêndio atinge residência no bairro Popular Nova em Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã de ontem, por volta das 11h45, em uma residência localizada na Alameda Luiz Carlos Dobes, no bairro Popular Nova, em Corumbá.



O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, a guarnição constatou que um ventilador havia sido consumido pelas chamas. A equipe realizou os procedimentos de rescaldo e ventilação do ambiente, eliminando o risco de reignição e deixando o imóvel em segurança.



Após o atendimento, a moradora foi orientada a acionar um eletricista para avaliar a rede elétrica da residência, com o objetivo de evitar novos incidentes.



O Corpo de Bombeiros reforça a necessidade de manutenção preventiva de equipamentos elétricos e orienta que, em situações de emergência, a população acione imediatamente o telefone 193.

