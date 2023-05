Princípio de incêndio durante a noite mobiliza Corpo de Bombeiros em Corumbá

O Corpo de Bombeiros Milita, da cidade de Corumbá, foi mobilizado na noite de ontem, 1°, após um princípio de incêndio assustar os vizinhos que chamaram os militares.

Segundo informações repassadas ao Pantaneiro, por volta das 23h20, vizinhos de um Supermercado que fica na Rua 13 junho acionaram a equipe.

Assim que chegaram no local, a solicitante mostrou a fumaça que vinha dos fundos do comércio. Os militares precisaram cortar o cadeado que havia no portão lateral e adentraram no local, pela equipe foi constatado que havia um princípio de incêndio na fiação da câmara fria.

Foi necessário o desligamento do disjuntor da câmara e o fogo foi extinto com pó químico, os danos foram apenas na fiação.Assim que o dono do estabelecimento chegou a segurança do local ficaram sob resposabilidade dele.