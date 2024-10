Princípio de incêndio em apartamento mobiliza bombeiros em Corumbá

Botijão em chamas é retirado por bombeiro / Corpo de Bombeiros, Divulgação

Vazamento de gás em um conjunto de apartamentos em Corumbá, mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde de ontem (15).

Segundo informações, o vazamento do gás de cozinha ocorreu no bairro Popular Nova.

Quando os militares chegaram ao local, o botijão, ainda em chamas, já havia sido retirado do interior do imóvel por um morador vizinho.

A Gu da UR-153 afastou ainda mais o botijão (P-13Kg) do imóvel, colocando-o em área aberta.

Os bombeiros realizaram isolamento do local e extinção do sinistro.

A moradora do imóvel de 76 anos precisou ser conduzida à UPA, por mal súbito devido à fumaça inalada.

As chamas no interior do imóvel atingiram um pequeno armário de madeira.