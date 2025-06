Procon Corumbá não terá atendimento ao público na quarta-feira

Divulgação/ Prefeitura de Corumbá

A Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON Corumbá), informou que não haverá atendimento ao público na próxima quarta-feira (11).



A suspensão temporária ocorre em razão da realização de um treinamento interno voltado à capacitação e aprimoramento dos serviços oferecidos à população.



O atendimento será retomado normalmente na quinta-feira (12) seguindo o horário habitual. A agência reforça o compromisso com a qualidade do atendimento e agradece a compreensão dos consumidores durante o período.

