Procon de Corumbá orienta consumidores para as compras de Dia dos Pais

A Agência Municipal de Defesa do Consumidor (PROCON – Corumbá-MS), órgão ligado à Secretaria de Governo (SEGOV) da Prefeitura de Corumbá, por intermédio da sua equipe de fiscalização e equipe jurídica, orienta aos consumidores para as compras de Dia dos Pais, cuja data é comemorada no próximo domingo, dia 13 de agosto.

O Dia dos Pais é uma data muito comemorada pelo comércio varejista. É muito comum a família deixar para comprar os presentes próximo da data e, na maioria das vezes, até sem pesquisar preços, o que é um fator muito complicador para o consumidor que poderá ter sérios problemas com valores mais altos e mercadorias que possam não agradar. O consumidor precisa estar atento e tomar certos cuidados para tão trocar “gato por lebre”, além de que sair de casa já com definição do que deseja comprar é o ideal para economizar e até pesquisar os preços com antecedência e tudo deverá ser visto com a qualidade, marca, durabilidade entre outros fatores, aponta o diretor-presidente do Procon de Corumbá – Vital Gonçalves Miguéis.

A equipe jurídica do Procon de Corumbá explica que em casos de compras online é necessário ficar atento às informações sobre o fornecedor, verificar se a empresa existe mesmo, seu CNPJ, endereço físico e se disponibiliza contato que atenda para esclarecimento de dúvidas, verificar prazos de entrega e se existem informações pertinentes sobre o comércio, em caso de dúvidas até pesquisar nas redes sociais. É importante verificar e indagar o fornecedor se poderá trocar os produtos caso seja necessário, se o frete está incluso, caso não esteja se o valor ficará compatível com a realidade, ou ainda se diante disso se não seria mais viável a compra no comércio local, enfatiza o diretor do órgão.

As compras pela internet, WhatsApp ou telefone têm como direitos previstos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), a devolução do item adquirido no prazo de até sete dias da compra ou da entrega, independentemente do motivo (Direito ao arrependimento). Neste caso, o consumidor não deve ser cobrado por nenhum valor e, de preferência, deve registrar o pedido de cancelamento por escrito. O consumidor deverá ter muito cuidado com as informações e documentações que serão solicitadas para finalização da compra para que não caia em golpes, fraudes, mercadorias não enviadas etc.

Nas compras presenciais o consumidor deve permanecer atento aos produtos em exposição, pois todos os itens devem apresentar preços de forma clara e ostensiva, bem como se existe a opção de parcelamento. Neste caso, a mercadoria deve apresentar dois preços: o total à vista e das parcelas, inclusive as taxas de juros devem ser ostensivas, visíveis do mesmo tamanho da oferta. O fornecedor também deve informar os juros praticados, se houver, e o número e a periodicidade das prestações, no caso de pagamento a prazo, ou seja todas as informações devem estar bem claras ao consumidor, informa Vital Miguéis.

As mercadorias mais procuradas nesse período são: Os perfumes e cosméticos que devem ter informações em suas embalagens se são nacionais ou internacionais, validade, instruções de uso, registro no órgão competente, volume e ou quantidade etc.

As vestimentas são outro item muito bem aceito nesse dia tão especial dos pais, entretanto, é obrigatório informar ao consumidor a possibilidade de trocas, garantias, em até quanto tempo poderá substituir o produto e em quais condições tais como: modelo que não agradou ao cliente, tamanho, defeitos etc, tudo isso mediante apresentação da etiqueta do produto e da nota fiscal para exercer o direito à troca.

O tradicional churrasco para reunir a família também deve verificar e pesquisar para que as compras de carnes, linguiças e frangos tenham um preço acessível e que não utilizem de preços abusivos decorrente da busca incessante pela principal mercadoria para as reuniões familiares.

As cestas de café da manhã também nunca saem de moda com suas diversas formas e tamanhos é um dos queridinhos para atender essa data magnifica, no entanto, é viável que se verifique procedência, peso, validade, qualidade dos produtos para que não fique insatisfeito, bem como, data de entrega, horário, tipo de mensagem para que a mensagem não seja diferente do que sonhou para seu pai, condições de pagamento etc.

Vital Gonçalves Miguéis, diretor-presidente do Procon Corumbá, reforça que em datas comemorativas é muito importante que as pessoas pesquisem antes de efetuarem suas compras , busquem sempre todas as informações , que as compras sejam feitas sempre com notas fiscais e ou documentos de trocas para evitarem maiores aborrecimentos. Vital expõe ainda que vale a pena verificar os valores de venda em pelo menos três estabelecimentos para que possa realizar uma boa compra.

Entre as empresas que vendem celulares as variações ultrapassam a 59%, onde o menor preço ficou em R$ 922,00 e o maior em R$ 1.199,00 – Smartphone Samsung Galaxy A03 Core 32 GB e o Apple Iphone 13 – 128 GB - tendo como menor valor R$ 5.294,00 e o maior valor R$ 7.399,00 – uma variação de 45,24% ou Iphone 12 128 GB tendo como menor valor R% 5.094,00 e o maior de R$ 7.299,00 – variação de 43,28%, a pesquisa mostra também outros tipos com variações menores. As pesquisas foram realizadas em julho/agosto de 2023.

As cestas café da manhã especial, para o dia dos pais, podem chegar no menor valor com cerca de 20 a 30 itens no valor de R$ 175,00 e o maior valor de R$ 350,00 – uma variação de 100%; e a cesta tradicional de café da manhã de 20 a 30 itens – tem o menor valor de R$ 210,00 e o maior valor de R$ 245,00 com uma variação de 16,66%.

Outro produto cuja procura é considerável são os perfumes, cosméticos entre outros. Nesse caso, foram pesquisados mais de 100 itens de diversas fragrâncias, tamanhos e marcas que variam preços a partir de R$ 35,90 até R$ 3.627,80. Ressalta-se que, tanto para perfumes masculinos há vários itens que não houve diferença de preços e não há possibilidade de comparar em função do gosto do cliente.

A pesquisa verificou presentes como relógios, na versão masculina, a variação encontrada chegou a 91,67%. No caso do relógio masculino Condor Pulseira Metálica, que custa R$ 239,99 no local mais barato e no mais caro chega a R$ 459,99,

O Procon de Corumbá fica situado na avenida General Rondon, 1206 – Centro - fones: 3907-5435 - 3907- 5431 e atendimento ao público das 07h30 às 13h30.