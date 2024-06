Procon divulga pesquisa de preços para o dia dos namorados

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Corumbá), realizou no dia 10 de junho de 2024, pesquisa de preços para o Dia dos Namorados.

A equipe de fiscais da Agência de Defesa do Consumidor consultou preços dos seguintes produtos: relógios femininos e masculinos; telefones celulares, flores e cestas de café da manhã. Entre as empresas que vendem celulares a variação de preços, de acordo com o modelo, chega a 46,18%.

As cestas café da manhã especiais para o Dia dos Namorados podem chegar no menor valor, com cerca de 20 a 30 itens, a R$ 300,00 e o maior valor de R$ 330,00 – uma variação de 10%. A cesta tradicional de café da manhã de 20 a 30 itens – tem o menor valor de R$ 290,00 e o maior valor de R$ 300,00 com uma variação de 3,44%.

No caso das floriculturas, a maior diferença está em relação ao botão de rosa nacional que tem como menor valor R$ 15,00 e o maior valor em 20,00 – uma variação de 33,33%.

Diretor-presidente do Procon Corumbá, Vital Gonçalves Miguéis esclareceu que em datas comemorativas “é muito importante que as pessoas pesquisem antes de efetuarem suas compras, busquem sempre todas as informações, que as compras sejam feitas sempre com notas fiscais e ou documentos de trocas para evitar maiores aborrecimentos”, finalizou.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá