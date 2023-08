Produtores de Corumbá participam de vitrine tecnológica em horticultura

Produtores familiares dos assentamentos rurais de Corumbá participaram da vitrine tecnológica / Clovis Neto/ Prefeitura Corumbá

Produtores familiares dos assentamentos rurais de Corumbá participaram da vitrine tecnológica da Assistência Técnica e Gerencial em Horticultura nesta sexta-feira, 18 de agosto.

Realizado em um sítio no assentamento Taquaral, o evento levou orientações técnicas sobre qualidade da água e eficiência dos defensivos agrícolas; cultivo da lima ácida Tahiti; tecnologias na olericultura; cadastro nacional da agricultura familiar (CAF); linhas de créditos para agricultura familiar e esclarecimentos sobre o serviço de inspeção municipal (SIM). Toda a ação contou com técnicos da Prefeitura; Senar MS e Agraer.

“É uma parceria muito importante. É uma oportunidade de mostrar, para vários produtores, como é feito o trabalho em conjunto entre Prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável e Superintendência da Agricultura Familiar; Senar MS e Agraer. O Senar é uma instituição do Sistema S, ligada à Federação da Agricultura (Famasul) e essa parceria só é possível por conta do Sindicato Rural de Corumbá. A Prefeitura e o Sindicato Rural trabalham em conjunto trazendo todas essas possibilidades para a produção principalmente da agricultura familiar aqui da nossa região”, disse o secretário Cássio Augusto da Costa Marques (Desenvolvimento Econômico e Sustentável).

Na avaliação do secretário, a parceria da Prefeitura com o Senar MS e Sindicato Rural no desenvolvimento dos programas Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) é extremamente positiva, principalmente para levar a produção ao mercado. “Quando a gente faz a segunda parte do programa, que entra mais a articulação da Prefeitura, a partir da Secretaria e da Superintendência, que é abrir espaço para esse produtor colocar o seu produto no mercado. Você tem os programas governamentais de aquisição de alimentos, tem o PNAE que é para alimentação escolar, tem o PAA Municipal, além dos programas federais parar absorver essa produção. (...) O que estamos fazendo é justamente isso, tentando trazer mais gente para os programas”, completou Cássio Marques, que representou o prefeito Marcelo Iunes no evento.

“As parcerias são de grande valia para os nossos produtores familiares. Essa parceria da Prefeitura com o Senar MS contribui para o crescimento do produtor e faz com que haja crescimento na sua renda familiar. Nossos produtores têm orientação para produzir alimentos com qualidade. Esses produtores, são fornecedores dos programas de aquisição de alimento federal, estadual e municipal. Essa Vitrine Tecnológica aqui agrega conhecimento e valor. Dá maior qualidade à produção, ao alimento, que chega na mesa da população. Nossa Superintendência atua em parceria com os produtores, esse ano, por exemplo, nós tivemos a distribuição de ureia, que é fundamental para a produção. Contribuímos também com o cascalhamento em volta das hortas, porque na época das chuvas é difícil acesso para a colheita da produção”, disse o Superintendente de Agricultura Familiar, Eder Fatah.

“O prefeito Marcelo Iunes nos orienta a qualificar cada vez mais o produtor familiar, e sua produção, para gerar alternativas de renda no lote. Nossa Superintendência trabalha para fortalecer a agricultura familiar em Corumbá”, completou Fatah.

Gerente operacional da agricultura familiar, Josuel dos Santos, destacou que “se hoje nós temos uma produção de qualidade dentro dos assentamento, isso se dá muito pelo entendimento do prefeito Marcelo Iunes, que reconheceu a importância da assistência técnica permanente no campo e formalizou parceria com o Senar MS”.

Coordenador de assistência técnica gerencial do Senar MS, Dorly Scariot Pavei, afirmou que a Vitrine Tecnológica da Assistência Técnica e Gerencial em Horticultura, realizado em parceria entre a Prefeitura de Corumbá, Senar MS e Sindicato Rural de Corumbá, teve como principal objetivo “trazer tecnologias e mostrar o potencial da região para o cultivo de hortaliças para atender a demanda que o município tem, além de ajudar os produtores e promover o desenvolvimento econômico da região”.

A coordenadora técnica da Agraer Corumbá, Vânia Sabatel Giovanni, afirmou que a instituição trabalha diretamente com a assistência técnica aos produtores familiares de Corumbá. “Contribuímos juntando forças para que a gente possa ampliar esse atendimento ao nosso agricultor familiar. O mais importante é frisar que gente se alimenta do que é produzido pela agricultura familiar”, disse. A coordenadora regional da Agraer,Vera Lúcia Golze, também participou da Vitrine Tecnológica.