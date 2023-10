Produtores dos assentamentos de Corumbá participam de cursos

Cursos ocorrem em Corumbá / Giseli Ribeiro/ prefeitura

Produtores familiares dos assentamentos rurais de Corumbá participam até esta quinta-feira, 05 de outubro, do programa de formação profissional Rota Rural. Iniciativa da Prefeitura Municipal em parceria com Sindicato Rural de Corumbá, Senar MS e Sebrae, a qualificação acontece desde a terça, dia 03, na Escola Municipal Rural de Educação Integral Monte Azul, no assentamento Taquaral. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável coordena as ações.

O programa Rota Rural é um circuito de três dias com palestras sobre aproveitamento de colheitas de hortaliças, legumes e frutas, manipulação e conservação de alimentos e fabricação de compostos, geleias e molhos prontos artesanais. São dois espaços montados – Queijaria e Hortifruti – com objetivos de capacitar e orientar os produtores familiares permitindo que possam inovar e diversificar a produção e comercializá-la de forma mais rentável.

“A intenção do projeto é pegar o excedente de produção das propriedades e torná-lo em renda. Temos vários casos de sucesso, de pessoas que participaram do curso conseguiram se legalizar; estão com o selo de inspeção e já produzem grande escala para vendas”, disse o coordenador do Rota Rural, Adriel Fernando. Ele informou que Corumbá é a 34ª cidade visitada pelo programa de formação, que também conta com apoio do Senai.Mestre queijeiro do Rota Rural, Fabrizio Machado, explicou o objetivo da qualificação em Queijaria. “A ideia é passar para eles, que por mais que façam o queijo de forma caseira; estão fazendo de forma profissional, para comercializar e entregar um produto de qualidade à população. Esperamos que depois desses três dias de curso, saiam daqui capacitados para fazer um queijo de qualidade e entregar um bom produto”, disse.

A capacitação em Queijaria aborda boas práticas na ordenha, fabricação e qualidade do leite; fabricação de queijo parmesão e ricota; como embalar e conservar o produto; fabricação de queijo muçarela e provolone; como criar a identidade do meu produto; itens necessários no rótulo, como Sebrae e Senar podem me ajudar; fabricação de queijo minas frescal e coalho; quais os caminhos para obter o Sistema de Inspeção Municipal (SIM) e onde comercializar.

Tecnóloga em alimentos e técnica em agronegócio, a instrutora do curso de Agro Horti, Juliana Oliveira Biazon, destacou a importância da iniciativa para os produtores. “Quem trabalha com alimento vende saúde, não pode vender doença dentro daquele produto. Às vezes, a pessoa tem um produto maravilhoso, mas não tem as boas práticas. Precisamos conscientizar disso. Fornecer um produto qualidade é fornecer saúde para quem for consumir”, afirmou.

A oficina Agro Horti tem como conteúdo boas práticas na colheita e pós colheita; na fabricação e segurança dos alimentos; fabricação de geleias, doce em barra e doce em pasta; como embalar e conservar meu produto; fabricação de compotas, conservas e legumes minimamente processados; como criar uma identidade para meu produto; itens necessários no rótulo, como Sebrae e Senar podem me ajudar; fabricação de molho de tomate, salada de pote, sal de ervas; caminhos para regularizar a produção e onde comercializar.

“Trabalhamos há cinco anos com os atendimentos da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) e estamos profissionalizando esses produtores para comercialização do produto com qualidade. Então, o produtor aqui já veio de uma assistência técnica; está tirando o Selo de Inspeção Municipal (SIM) e, agora, está no Rota Rural profissionalizando a forma do produto”, enfatizou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Luciano Leite.

O secretário adjunto ressaltou que, por orientação do prefeito Marcelo Iunes, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável trabalha com o fomento aos produtores. “Buscamos e trouxemos essas parcerias e trabalhamos para fortalecer a assistência técnica tanto para os pequenos, médios e grandes produtores da região de Corumbá.