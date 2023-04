Produtores dos assentamentos rurais de Corumbá recebem orientações sobre selo SIM

A certificação do, SIM, permite ao produtor familiar expandir o mercado de sua produção / Divulgação

Produtores familiares dos assentamentos rurais de Corumbá receberam orientações a respeito da certificação do SIM/POA (Serviço de Inspeção Municipal/Produtos de Origem Animal (SIM/POA). O encontro, na sede da Superintendência, aconteceu na sexta-feira passada, 14 de abril e foi promovido pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Superintendência de Agricultura.

“Explicamos aos produtores como ter acesso do selo SIM, estrutura, responsabilidade técnica. Os produtores tiraram as dúvidas sobre como proceder para ter acesso à certificação”, explicou o superintendente de Agricultura Familiar, Eder Fatah.

O superintendente destacou que a iniciativa segue orientação do prefeito Marcelo Iunes visando garantir, aos produtores familiares, acesso às ações que atendam desde a produção até a comercialização para que possam oferecer um produto dentro dos padrões sanitários legalmente estabelecidos, garantindo segurança necessária a eles e aos consumidores.

Participaram da reunião Éverton Leandro Santana (Gerente do SIM), João Luís Ribeiro, Joeldson Walter Oliveira, Enivaldo Neves Barbosa, Laura Brito Barbery, Antônio Luís de Barros, Mário Sérgio Bordon e equipes do Senar/MS.

O selo SIM

Concedido pela Prefeitura, o selo do Serviço de Inspeção Municipal/Produtos de Origem Animal (SIM/POA) reconhece a propriedade rural como estabelecimento industrial de produtos lácteos. A certificação do, SIM, permite ao produtor familiar expandir o mercado de sua produção, oferecendo ao consumidor, em todas as suas instâncias, um produto regularizado e dentro das normas sanitárias legalmente estabelecidas.

A certificação do SIM/POA (Serviço de Inspeção Municipal/Produtos de Origem Animal) é uma ação que vai ao encontro da política de governo do prefeito Marcelo Iunes, que trabalha com o objetivo de promover a articulação entre a produção da agricultura familiar e a destinação, visando o desenvolvimento da economia local e o atendimento direto às demandas dos produtores familiares e do consumidor corumbaense.

Com os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, por meio da Superintendência de Agricultura, em parceria com Senar e Sindicato Rural de Corumbá, a Prefeitura Municipal, executa a fiscalização de produtos de origem animal, promovendo a orientação dos produtores dos assentamentos rurais do município, levando práticas que levem à produção a atingir níveis de excelência para alcançar selo de inspeção com um produto regularizado. Com o produto certificado e obedecendo aos critérios e normas sanitárias, a produção pode ampliar alcance.