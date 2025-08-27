Proerd forma mais de 100 alunos em Ladário

O curso foi desenvolvido ao longo do primeiro semestre em diversas escolas municipais
Divulgação/ PM
Mais de 100 alunos da Escola Municipal Professor João Batista concluíram o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) em solenidade realizada no dia 26 de junho de 2025, em Ladário. O curso foi desenvolvido ao longo do primeiro semestre em diversas escolas municipais.
O evento contou com a presença do prefeito Munir, do comandante do 3º Pelotão de Ladário, 1º Tenente Perseu, da secretária municipal de Educação, Fernanda, da diretora da Agemtrat, Rosalina, do comandante da Guarda Municipal, Christian, do presidente do Conselho Comunitário de Segurança, José Luiz Soares Braga, além de representantes do Sicredi, professores, pais e alunos.
Durante o semestre, o programa foi aplicado também nas escolas Nelson Mangabeira, Marquês de Tamandaré, Francisco Mendes Sampaio e Irmã Regula, levando orientações sobre prevenção às drogas, cidadania, convivência e resistência à violência.
Em 2025, o Proerd passou a integrar de forma definitiva o calendário escolar de Ladário, resultado da parceria entre a Polícia Militar e a Prefeitura Municipal. No segundo semestre, a previsão é de que novas escolas municipais recebam as atividades.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
247 anos de fundação
O cadastro é obrigatório para escolas, entidades culturais, instituições sociais e corporações militares que desejem integrar o evento
Saúde
Restrição não foi estendida à tirzepatida, substância do Mounjaro
Cidades
Inscrições podem ser feitas presencialmente ou pela internet
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS