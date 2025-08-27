Acessibilidade

27 de Agosto de 2025 • 13:25

Polícia

Proerd forma mais de 100 alunos em Ladário

O curso foi desenvolvido ao longo do primeiro semestre em diversas escolas municipais

Da redação

Publicado em 27/08/2025 às 09:21

Mais de 100 alunos da Escola Municipal Professor João Batista concluíram o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) em solenidade realizada no dia 26 de junho de 2025, em Ladário. O curso foi desenvolvido ao longo do primeiro semestre em diversas escolas municipais.

O evento contou com a presença do prefeito Munir, do comandante do 3º Pelotão de Ladário, 1º Tenente Perseu, da secretária municipal de Educação, Fernanda, da diretora da Agemtrat, Rosalina, do comandante da Guarda Municipal, Christian, do presidente do Conselho Comunitário de Segurança, José Luiz Soares Braga, além de representantes do Sicredi, professores, pais e alunos.

Durante o semestre, o programa foi aplicado também nas escolas Nelson Mangabeira, Marquês de Tamandaré, Francisco Mendes Sampaio e Irmã Regula, levando orientações sobre prevenção às drogas, cidadania, convivência e resistência à violência.

Em 2025, o Proerd passou a integrar de forma definitiva o calendário escolar de Ladário, resultado da parceria entre a Polícia Militar e a Prefeitura Municipal. No segundo semestre, a previsão é de que novas escolas municipais recebam as atividades.

