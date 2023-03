Professores voltam a fechar fronteira da Bolívia com Corumbá

A concentração dos professores acontece na ponte que limita os dois países / Diário Corumbaense

Professores da Bolívia voltam a fazer protestos para que reivindicações feitas ao governo central sejam atendidas. Desde a zero hora desta sexta-feira, 24 de março, a fronteira da Bolívia com Corumbá está fechada.

Eles pedem melhores condições de trabalho, orçamento, além de se oporem à implantação do novo currículo escolar.

Conforme o Diário Corumbaense, a concentração dos professores acontece na ponte que limita os dois países. Enfrentando chuva, eles usam faixas e alguns objetos que impedem o tráfego de veículos. A manifestação ocorre em toda a Bolívia, com convocação de greve geral nesta sexta pela Direção Nacional dos Professores Urbanos.

A paralisação ocorre em meio à terceira semana consecutiva de mobilização desse setor, que tem realizado diversas reuniões com representantes do Ministério da Educação, mas não chegaram a acordos que ponham fim ao impasse.

Estão previstas manifestações nas ruas e rotatórias das capitais bolivianas, com o chamado 'bloqueio das mil esquinas'. Na fronteira com Corumbá, a previsão é de reabertura no final do dia.

Sanções

O ministro da Educação, Edgar Pary, alertou que o professor que não comparecer ao trabalho nesta sexta-feira terá descontado o dia não trabalhado. Segundo Pary, o governo não recebeu nenhuma resposta sobre propostas feitas à categoria.

A esse respeito, o representante do conselho escolar da cidade de La Paz, Daniel Caballero, considera que as reivindicações dos professores “são justas” porque também “fazem parte de nossas necessidades”.

Com informações da Red Unitel TV.