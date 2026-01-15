Acessibilidade

15 de Janeiro de 2026 • 20:18

Buscar

Últimas notícias
X
Fisco municipal

Programa Regulariza Corumbá prorroga prazo e mantém descontos para quitação de dívidas

O atendimento aos contribuintes é feito de forma segmentada

Da redação

Publicado em 15/01/2026 às 16:46

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A medida abrange débitos constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa / Divulgação/Prefeitura de Corumbá

Os contribuintes de Corumbá que possuem débitos com o município têm até o dia 30 de junho para aderir ao programa Regulariza Corumbá. A iniciativa oferece benefícios significativos, incluindo a possibilidade de quitar dívidas à vista com desconto de 100% sobre juros e multas. Para quem optar pelo parcelamento, a redução nos encargos pode chegar a 90%, dependendo do número de prestações escolhidas.

A nova data limite foi estabelecida pela Lei Complementar nº 362, que também ampliou o escopo de débitos elegíveis para adesão. Agora, estão incluídos no programa os créditos municipais, tributários ou não, vencidos até 31 de dezembro de 2025. A medida abrange débitos constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, e mesmo aqueles que já foram objeto de ações judiciais ou de parcelamentos anteriores não honrados.

As condições de pagamento são divididas em quatro modalidades. A opção mais vantajosa é o pagamento à vista, que concede isenção total de juros e multas. Para quem precisa parcelar, o desconto é de 90% nos encargos para acordos em até seis parcelas, 80% para parcelamentos entre sete e doze vezes, e 60% para acordos que variam de treze a vinte e quatro parcelas. Nos casos em que a dívida já foi judicializada ou protestada, incide também o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado do débito.

O atendimento aos contribuintes é feito de forma segmentada. Para débitos já inscritos em dívida ativa, o procedimento deve ser realizado diretamente na Procuradoria Fiscal e Tributária. Para os demais casos, o atendimento é centralizado na Auditoria-Geral da Fazenda. Além desses locais, o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), situado na rua Dom Aquino, em frente ao Jardim da Independência, também está disponível para prestar orientações gerais sobre o programa e seus procedimentos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Justiça

Minsitério Público apresenta Projeto Acolhida em Corumbá e Ladário

Vandalismo

Corumbá refaz fiação do Jardim da Independência após furto de 190 metros de cabos

Polícia

PM apreende drogas em veículo no centro de Corumbá

Idosa é atacada por cão da raça pitbull na rua em Corumbá

Incêndio atinge área de divisa entre fazendas do Carandazal em Corumbá

Folia nos Bairros inicia preparativos com programação descentralizada em Corumbá

Polícia

Adolescente é apreendido por atentado em fazenda na Nhecolândia

Publicidade

Ataque

Idosa é atacada por cão da raça pitbull na rua em Corumbá

ÚLTIMAS

Meteorologia

Equipe O Pantaneiro flagra formação de nuvem em funil em Campo Grande

O fenômeno ocorre quando uma coluna de ar em rotação desce da base de uma nuvem de tempestade e pode apresentar ventos giratórios

Desenvolvimento

Caravana da Sudeco vai acontecer em Bonito no mês de março de 2026

O objetivo é aproximar a autarquia federal dos municípios e facilitar o acesso a recursos e oportunidades de financiamento para o desenvolvimento regional

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo