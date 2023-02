Programação de Carnaval é anunciada a foliões

Programação será divulgada / Arquivo/ PMC

A programação oficial do Carnaval de Corumbá 2023 vai ser anunciada oficialmente nesta terça-feira (31). O evento será realizado no Centro de Convenções do Pantanal, às 18h30.

Segundo o Diário Corumbaense, o evento será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Prefeitura nas mídias sociais.

Maior festa carnavalesca do Centro-Oeste brasileiro, o Carnaval de Corumbá 2023 é coordenado pela Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico e conta com o apoio do Governo do Estado e da Ala Telecom.

Com desfile de blocos, escolas de samba, cordões carnavalescos, blocos independentes e bailes infantis, o evento movimenta a cultura e a economia da região, gerando empregos temporários e renda extra.