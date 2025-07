Projeto de escola de Corumbá é destaque nacional

Divulgação PMC

O projeto “Correndo por Corumbá”, desenvolvido pela Escola Municipal de Educação Integral (EMEI) Rachid Bardauil, foi escolhido para compor a Mostra Nacional e o Mapa de Experiências do MEC. A proposta alia práticas esportivas ao aprendizado interdisciplinar, promovendo vivências no atletismo para alunos do Ensino Fundamental I.

A atividade vai além do desenvolvimento físico, reforçando valores como disciplina, respeito, cooperação e inclusão, com base na metodologia de Matthiesen. As aulas abordam temas de Educação Física, História, Geografia, Matemática e Língua Portuguesa, culminando com a realização da Corrida da EMEI Rachid Bardauil, marcada para o dia 31 de agosto.

Segundo a secretária municipal de Educação, Mabel Sahib, o projeto é dividido em quatro fases e já teve uma de suas etapas realizada durante a Corrida do Urucum, organizada pela EMREI Carlos Cárcano. “É um exemplo de como a educação integral está sendo aplicada de forma efetiva e criativa em nossa rede municipal”, afirmou.

Como parte da seleção, o projeto será apresentado nos dias 1º e 2 de outubro, na Faculdade de Educação da UFMG, durante a Mostra Nacional. Ele também será incluído em publicação nacional que reunirá ações de destaque na educação básica.

Além de Corumbá, outros municípios de Mato Grosso do Sul foram selecionados, como Campo Grande, Ladário e Maracaju. A seleção foi feita com base no Edital nº 02/2024, vinculado ao Programa Escola em Tempo Integral, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

