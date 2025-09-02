Projeto de lei quer corrigir cobrança de taxa de lixo em Corumbá

A antiga legislação instituiu a cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos baseada no consumo de água, o que resultou em valores desproporcionais
Renê Márcio Carneiro, PMC
A Prefeitura de Corumbá encaminhou à Câmara Municipal um novo projeto de lei para corrigir a cobrança da taxa de lixo no município. A iniciativa cumpre um compromisso assumido pelo prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira de não criar novos impostos, mas corrigir distorções de leis anteriores que penalizavam os cidadãos.
A antiga legislação (Lei Complementar nº 317/2022) instituiu a cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) baseada no consumo de água, o que resultou em valores desproporcionais. Em muitos casos, o valor cobrado chegou a superar o próprio IPTU, gerando forte rejeição da população e questionamentos de inconstitucionalidade.
Após críticas e audiências públicas, a atual gestão montou um grupo de trabalho que analisou alternativas mais justas e sustentáveis. O novo projeto de lei, enviado por meio da Mensagem nº 39/2025, propõe critérios claros e objetivos para a cobrança: área construída, frequência da coleta, categoria do imóvel e custo médio do serviço.
A Câmara Municipal teve papel fundamental em todo o processo. Vereadores participaram ativamente das discussões, contribuíram com propostas e foram parceiros na construção da solução. Segundo o prefeito, a colaboração da Casa Legislativa foi decisiva para dar legitimidade às mudanças e encontrar um caminho equilibrado para atender a população.
Na proposta enviada ao Legislativo, os valores referentes aos anos de 2023 a 2025 serão recalculados. Quem quitou em sua totalidade terá o valor revisto, com possibilidade de compensação nos próximos lançamentos. Já quem não pagou poderá regularizar sua situação dentro do programa Regulariza Corumbá, que também será apreciado e votado pela Câmara, permitindo que todo cidadão tenha a oportunidade de ficar em dia com o município.
O prefeito Gabriel destacou: “Estamos cumprindo um compromisso de campanha. Não aumentamos impostos, não criamos novas cobranças. O que fizemos foi corrigir uma lei malfeita, que castigava a população. Agora teremos uma taxa justa, transparente e proporcional, que garante sustentabilidade sem pesar no bolso do cidadão.”
Com a aprovação da nova lei, Corumbá avança para consolidar uma política de saneamento mais justa, equilibrada e alinhada ao marco legal do saneamento básico, protegendo a saúde pública, o meio ambiente e a qualidade de vida da população.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Corpo de Bombeiros registra 8 ocorrências em Corumbá e Ladário em 24h
Corumbá promove segundo "Dia D" de vacinação contra o sarampo no sábado
Corumbá retoma cirurgias eletivas suspensas há últimos dois anos
Policial
Os dois homens, o caminhão e a carga foram encaminhados à Polícia Federal
Economia
Berinjela também tem queda, enquanto poncã, goiaba e mamão ficam mais caros
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS