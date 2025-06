Projeto sobre queimadas no Pantanal garante prêmio nacional a escola de Corumbá

Divulgação

No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Rede Municipal de Ensino (Reme) de Corumbá recebeu uma notícia para comemorar: o projeto “Queimadas do Pantanal”, desenvolvido por alunos da E.M.R.E.I.P. Sebastião Rolon – Extensão Nazaré, foi anunciado como um dos vencedores do Prêmio Criativos Escola + Natureza, promovido pelo Instituto Alana.



Como reconhecimento pelo trabalho, a escola receberá R$ 12 mil para investir em ações pedagógicas e, além disso, terá a honra de participar da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada no Brasil em 2025. Três estudantes e um educador serão selecionados para integrar as atividades do evento internacional.



A secretária municipal de Educação, Mabel Sahib, celebrou a conquista com entusiasmo.



“Foi uma alegria imensa receber essa notícia em uma data tão significativa. Esse reconhecimento mostra o quanto nossas escolas têm se destacado com projetos relevantes e engajados. Desde o início da gestão, temos incentivado a participação em iniciativas como essa, que envolvem a escola, a comunidade e trazem retornos significativos, tanto do ponto de vista pedagógico quanto financeiro”, destacou.



O projeto foi idealizado por alunos do 6º ao 9º ano e orientado pela professora Stella de Souza. No vídeo produzido, os estudantes abordam os impactos das queimadas no Pantanal, compartilham dicas de prevenção e orientam a população sobre como agir em situações de emergência ambiental. A iniciativa alia educação ambiental, arte e mobilização social, promovendo o protagonismo juvenil no enfrentamento às mudanças climáticas.



Mabel também agradeceu e reconheceu o empenho da equipe escolar:



“Essa conquista é fruto do trabalho coletivo e dedicado de toda a comunidade escolar. Parabéns à diretora Tatiane Zabala Gomes, à diretora-adjunta Thammi Camila Formiga, às coordenadoras Julianna Maria Espinoza Fernando, Amanda Moura e Lyanne Pessoa, à professora Stella de Souza e, principalmente, aos alunos que participaram com tanto entusiasmo.”



A premiação reforça o compromisso da rede de ensino de Corumbá com a educação cidadã e ambiental, e destaca o papel da escola pública na construção de soluções criativas e conscientes para os desafios do presente e do futuro.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!