Provas do concurso para Guarda Civil de Corumbá acontecem amanhã

Vista aérea de Corumbá / PMC

Amanhã, 21, 13.385 inscritos farão as provas dos concursos públicos para provimento de cargos para o quadro geral da Prefeitura de Corumbá e para cargos integrantes da carreira de Guarda Civil Municipal. São 645 vagas, sendo 140 para nível fundamental; 306 para cargos de nível médio completo e 199 para nível superior de escolaridade.

O prefeito Marcelo Iunes destacou que o concurso promove a transparência da gestão; prima pelo mérito do candidato, valoriza a educação e o conhecimento. O chefe do Executivo corumbaense ressaltou que o último concurso da Prefeitura de Corumbá, para todas as áreas, foi realizado há 13 anos. “Em 2011 houve concurso geral, totalizando 801 posses em cargos efetivos. Em 2014 foi realizado concurso especifico para a Saúde e em 2015 teve exclusivo para Agente Comunitário de Saúde. O último concurso público da Prefeitura foi em 2018 para cargos na Educação, do qual empossamos 540 servidores”.

As provas escritas (objetiva e discursiva), de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas em 24 locais nas cidades de Corumbá e Ladário. São escolas das redes Municipal, Estadual, Particular e Universidade Federal. Três escolas da Rede de Ensino de Ladário sediarão as provas. No período matutino serão aplicadas as provas dos cargos para Ensino Superior, Magistério e Ensino Fundamental. O período vespertino terá provas para cargos de Ensino Médio e Procurador Municipal.

No período da manhã, os portões serão abertos às 07 horas e fechados exatamente às 08 horas. No período da tarde, os portões serão abertos às 13h e fechados às 14 horas. O horário refere-se ao oficial de Mato Grosso do Sul. O tempo máximo para o candidato concluir a prova é de 4 horas (com exceção para procurador, que é de 5 horas). Após 2 horas de prova, o candidato pode sair levando o caderno de questões.

As relações com os locais de provas, horários e ensalamento podem ser conferidas nas edições do DIOCORUMBÁ dos dias 15 de abril (Guarda Civil Municipal) e 16 de abril (cargos para o quadro geral da Administração Municipal). No dia da prova, o candidato deverá apresentar um documento original com foto. Não serão aceitos cópia ou digital. Deve levar caneta transparente azul ou preta. É aconselhável que o candidato leve pelo menos 2 canetas, para o caso de alguma falhar, e uma garrafa transparente de água.

Locais de provas

1) LOCAL DE PROVA: UFMS- CAMPUS DO PANTANAL - UNIDADE I

ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO N.º1270

CIDADE: CORUMBÁ

2) LOCAL DE PROVA: UFMS- CAMPUS DO PANTANAL - UNIDADE II

ENDEREÇO: RUA POCONÉ N.º 475

CIDADE: CORUMBÁ

3) LOCAL DE PROVA: UFMS- CAMPUS DO PANTANAL - UNIDADE III

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS SAHIB Nº 99

CIDADE: CORUMBÁ

4) LOCAL DE PROVA: E.E. MARIA HELENA ALBANEZE

ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO N.º 90

CIDADE: CORUMBÁ

5) LOCAL DE PROVA: E.E DOM BOSCO

ENDEREÇO: RUA DOM AQUINO CORRÊA N.º 2462

CIDADE: CORUMBÁ

6) LOCAL DE PROVA: E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL

ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO N.º 979

CIDADE: CORUMBÁ

7) LOCAL DE PROVA: E.E. MARIA LEITE

ENDEREÇO: RUA PORTO CARREIRO N.º 94

CIDADE: CORUMBÁ

8) LOCAL DE PROVA: COLÉGIO SALESIANO SANTA TERESA

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO N.º 489

CIDADE: CORUMBÁ

9) LOCAL DE PROVA: ESCOLA TENIR UNIDADE I

ENDEREÇO: RUA CUIBÁ N.º 263

CIDADE: CORUMBÁ

10) LOCAL DE PROVA: ESCOLA TENIR UNIDADE II

ENDEREÇO: RUA TENENTE BENEDITO MELQUIADES DE JESUS N.º 700

CIDADE: CORUMBÁ

11) LOCAL DE PROVA: IBEC - COLÉGIO OBJETIVO

ENDEREÇO: RUA CABRAL N.º 938

CIDADE: CORUMBÁ

12) LOCAL DE PROVA: E.E DR. JOÃO LEITE DE BARROS

ENDEREÇO: RUA CABRAL N.º 761

CIDADE: CORUMBÁ

13) LOCAL DE PROVA: E.E JULIA GONÇALVES PASSARINHO (ANTIGA ESCOLA ASSEMBLÉIA DE DEUS)

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MURTINHO S/N

CIDADE: CORUMBÁ

14) LOCAL DE PROVA: E.M. BARÃO DO RIO BRANCO

ENDEREÇO: RUA GERALDINO MARTINS DE BARROS N.º 1122

CIDADE: CORUMBÁ

15) LOCAL DE PROVA: E.M. CASSIO LEITE DE BARROS

ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO S/N

CIDADE: CORUMBÁ

16) LOCAL DE PROVA: E.M. JOSE DE SOUZA DAMY

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO S/N

CIDADE: CORUMBÁ

17) LOCAL DE PROVA: E.M. DJALMA DE SAMPAIO BRASIL

ENDEREÇO: RUA MONTE CASTELO N.º 1738

CIDADE: CORUMBÁ

18) LOCAL DE PROVA: E.M. PEDRO PAULO

ENDEREÇO: RUA COLOMBO N.º1050 - CENTRO

CIDADE: CORUMBÁ

19) LOCAL DE PROVA: E.M. CYRIACO FELIX DE TOLEDO

ENDEREÇO: RUA MAJOR GAMA N.º 206

CIDADE: CORUMBÁ

20) LOCAL DE PROVA: E.M. FERNANDO DE BARROS

ENDEREÇO: RUA FERNANDO DE BARROS S/N

CIDADE: CORUMBÁ

21) LOCAL DE PROVA: E.M CAIC E CEMEI CATARINA ANASTÁCIO DA CRUZ

ENDEREÇO: RODOVIA RAMON GOMEZ KM 1 S/N

CIDADE: CORUMBÁ

22) LOCAL DE PROVA: E.E. LEME DO PRADO

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO N.º 77

CIDADE: LADÁRIO

23) LOCAL DE PROVA: E.E. 2 DE SETEMBRO

ENDEREÇO: AV. 14 DE MARÇO N.º 598

CIDADE: LADÁRIO

24) LOCAL DE PROVA: E.M. PROF. JOÃO BATISTA

ENDEREÇO: RUA SALDANHA DA GAMA N.º2245

CIDADE: LADÁRIO