Queda de Ã¡rvore atinge casa no bairro Cristo Redentor em CorumbÃ¡

Uma Ã¡rvore do tipo "barriguda" caiu sobre o imÃ³vel, atingindo principalmente as Ã¡reas da cozinha e do banheiro.
DivulgaÃ§Ã£o/ Bombeiros
Uma queda de árvore causou danos a uma residência no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. A ocorrência foi registrada na Alameda Anésia Pinheiro e atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar após acionamento telefônico.
De acordo com a solicitante, uma árvore do tipo “barriguda” caiu sobre o imóvel, atingindo principalmente as áreas da cozinha e do banheiro.
No local, os bombeiros constataram que o impacto também atingiu parte da sala, varanda e lavanderia, provocando danos na estrutura da casa, além de prejuízos a móveis e eletrodomésticos.
A equipe realizou o corte da árvore, utilizando técnicas para evitar novos riscos à estrutura e aos moradores. Após o trabalho, o local foi deixado em condições seguras.
Apesar dos danos materiais, não houve registro de vítimas.
O Corpo de Bombeiros orienta que a população realize manutenção preventiva de árvores em áreas urbanas, especialmente aquelas de grande porte ou com sinais de risco, e acione os órgãos responsáveis em caso de necessidade.
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