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Queda de Ã¡rvore atinge casa no bairro Cristo Redentor em CorumbÃ¡

Uma Ã¡rvore do tipo "barriguda" caiu sobre o imÃ³vel, atingindo principalmente as Ã¡reas da cozinha e do banheiro.

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 18/03/2026 Ã s 11:31

Atualizado em 18/03/2026 Ã s 11:33

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DivulgaÃ§Ã£o/ Bombeiros

Uma queda de árvore causou danos a uma residência no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. A ocorrência foi registrada na Alameda Anésia Pinheiro e atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar após acionamento telefônico.

De acordo com a solicitante, uma árvore do tipo “barriguda” caiu sobre o imóvel, atingindo principalmente as áreas da cozinha e do banheiro.

No local, os bombeiros constataram que o impacto também atingiu parte da sala, varanda e lavanderia, provocando danos na estrutura da casa, além de prejuízos a móveis e eletrodomésticos.

A equipe realizou o corte da árvore, utilizando técnicas para evitar novos riscos à estrutura e aos moradores. Após o trabalho, o local foi deixado em condições seguras.

Apesar dos danos materiais, não houve registro de vítimas.

O Corpo de Bombeiros orienta que a população realize manutenção preventiva de árvores em áreas urbanas, especialmente aquelas de grande porte ou com sinais de risco, e acione os órgãos responsáveis em caso de necessidade.

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