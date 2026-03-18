Queda de Ã¡rvore atinge casa no bairro Cristo Redentor em CorumbÃ¡

DivulgaÃ§Ã£o/ Bombeiros

Uma queda de árvore causou danos a uma residência no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. A ocorrência foi registrada na Alameda Anésia Pinheiro e atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar após acionamento telefônico.



De acordo com a solicitante, uma árvore do tipo “barriguda” caiu sobre o imóvel, atingindo principalmente as áreas da cozinha e do banheiro.



No local, os bombeiros constataram que o impacto também atingiu parte da sala, varanda e lavanderia, provocando danos na estrutura da casa, além de prejuízos a móveis e eletrodomésticos.



A equipe realizou o corte da árvore, utilizando técnicas para evitar novos riscos à estrutura e aos moradores. Após o trabalho, o local foi deixado em condições seguras.



Apesar dos danos materiais, não houve registro de vítimas.



O Corpo de Bombeiros orienta que a população realize manutenção preventiva de árvores em áreas urbanas, especialmente aquelas de grande porte ou com sinais de risco, e acione os órgãos responsáveis em caso de necessidade.