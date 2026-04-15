Queda de bicicleta e acidente em telhado mobilizam Bombeiros em Corumbá

Quartel do Corpo de Bombeiros de Corumbá / Divulgação/ Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá atendeu a duas ocorrências na tarde de terça-feira (14), envolvendo quedas acidentais em situações distintas. Os casos foram registrados na zona rural e na área urbana do município.

Por volta das 13h30, a guarnição da viatura de resgate foi acionada para atender uma ocorrência na estrada do Jacadigo, nas proximidades da escola rural Eutrópia, cerca de 20 quilômetros da área urbana de Corumbá.

No local, a equipe encontrou a vítima, um homem de 63 anos, que estava consciente, orientado e deambulando. Ele relatava dores na região do ombro direito, com suspeita de fratura na clavícula.

A guarnição realizou o atendimento pré-hospitalar no local, com imobilização do membro afetado para evitar agravamento da lesão, e posteriormente efetuou o transporte da vítima até o Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde foi deixado aos cuidados da equipe médica plantonista.

Já por volta das 17h, a guarnição da viatura de Resgate deslocou-se até a rua Edu Rocha, no bairro Popular Nova, para atendimento de uma ocorrência de queda de altura elevada.

No local, a equipe encontrou um homem de 57 anos que realizava manutenção no telhado de uma residência quando sofreu uma queda de aproximadamente 3 metros. A vítima estava ao solo, em decúbito lateral, consciente e orientada, apresentando queixa de dor na região lombar, além de um ferimento corte contuso na região occipital da cabeça.

Foi realizado o atendimento pré-hospitalar no local, com avaliação dos sinais vitais, controle do ferimento e procedimentos de imobilização e estabilização. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da utilização de equipamentos de segurança e de medidas preventivas em atividades realizadas em altura, a fim de evitar acidentes semelhantes. Para ciclistas, a orientação é utilizar capacete e equipamentos de proteção, além de redobrar a atenção em vias não pavimentadas e em condições adversas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!