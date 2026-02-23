Acessibilidade

24 de Fevereiro de 2026 • 16:49

Acidente

Queda de galho danifica residência no bairro Maria Leite em Corumbá

Bombeiros realizaram corte e remoção da árvore; não houve feridos

Da redação

Publicado em 23/02/2026 às 17:23

Atualizado em 24/02/2026 às 08:52

A equipe de bombeiros realizou o corte e a retirada do galho, eliminando o risco iminente de novos danos / Divulgação

Por volta das 17h30 de domingo, no dia 22, o Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para atender uma ocorrência de queda de galho sobre uma residência na Rua Barão de Melgaço, no bairro Maria Leite, em Corumbá.

A guarnição da viatura de salvamento deslocou-se até o local e constatou que o vegetal, uma árvore frondosa, está localizada em um terreno baldio ao lado do imóvel da solicitante, com galhos projetados sobre a residência. Com a queda, foram danificadas duas telhas de eternit, alguns vidros da janela e parte da quina da parede, onde há o entrelaçamento dos tijolos.

A equipe de bombeiros realizou o corte e a retirada do galho, eliminando o risco iminente de novos danos. Não houve registro de feridos durante a ocorrência.

Após a conclusão dos trabalhos de remoção, o imóvel foi deixado aos cuidados da proprietária.

