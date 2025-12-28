Queda de galhos provoca interdição temporária em Corumbá

Por volta das 18h de sexta-feira, uma viatura de salvamento foi acionada para atender uma ocorrência na Rua XV de Novembro, entre as ruas 13 de Junho e Delamare, na região central da cidade. No local, um galho de árvore havia caído sobre a via pública, dificultando o tráfego de veículos e a circulação de pedestres.

A guarnição realizou o corte do galho, restabelecendo rapidamente o fluxo no trecho e garantindo a segurança de quem transitava pela área.

No entanto, por volta das 21h, a equipe precisou retornar ao mesmo endereço após uma nova solicitação. Desta vez, a outra metade do flamboyant acabou cedendo e caiu novamente sobre a via, interrompendo completamente o tráfego. Devido ao grande porte da árvore, o segundo atendimento foi mais complexo e exigiu maior tempo de trabalho, resultando na interdição do trânsito por aproximadamente duas horas.

Foi realizado o corte providencial do vegetal, permitindo a liberação segura da via e o restabelecimento do tráfego de veículos e pedestres. Não houve registro de feridos nem de danos materiais.

Segundo moradores da região, as árvores do local estão muito frondosas, e o tráfego frequente de caminhões de grande altura acaba colidindo com os galhos, o que contribui para o enfraquecimento da estrutura das árvores e aumenta o risco de novas quedas. A situação reforça a necessidade de monitoramento e manutenção preventiva da arborização urbana.