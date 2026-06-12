Queima de fios em residência no centro de Corumbá causa fumaça e mobiliza bombeiros

Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na noite de quinta-feira (11), para atender uma possível ocorrência de incêndio estrutural em uma residência na Rua XV de Novembro, entre as ruas Colombo e Cabral, no centro de Corumbá. O chamado foi registrado por volta das 20h, via telefone de emergência 193.

Ao chegar ao local, as guarnições de combate a incêndio identificaram forte cheiro de material queimado e uma intensa cortina de fumaça que se espalhava pela região. Por causa dos ventos vindos do sul, a fumaça deslocava-se em direção à área central da cidade e chegou a atingir as proximidades do hospital.

O proprietário do imóvel recusou a entrada dos bombeiros. Ele alegou que os militares só poderiam acessar a residência mediante mandado judicial ou com autorização de seu advogado. Diante da necessidade de verificar a origem da fumaça e avaliar riscos à população, a guarnição solicitou apoio da Polícia Militar.

Com a chegada da equipe policial e a presença do advogado do proprietário, a inspeção no interior da casa foi realizada. Os agentes constataram uma área adaptada para a queima de fios elétricos e cabos de telefonia, além do armazenamento de materiais relacionados à atividade.

Questionado sobre a procedência dos materiais, o proprietário afirmou que eles tinham origem lícita, mas não apresentou documentos ou notas fiscais que comprovassem sua versão.

A Polícia Militar apreendeu o material encontrado no local para os procedimentos legais. A ocorrência não se tratava de um incêndio estrutural, mas sim da emissão de fumaça causada pela queima de materiais no interior do imóvel.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!