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Queima de fios em residência no centro de Corumbá causa fumaça e mobiliza bombeiros

Material apreendido pela Polícia Militar não teve origem comprovada

Da redação

Publicado em 12/06/2026 às 13:15

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Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na noite de quinta-feira (11), para atender uma possível ocorrência de incêndio estrutural em uma residência na Rua XV de Novembro, entre as ruas Colombo e Cabral, no centro de Corumbá. O chamado foi registrado por volta das 20h, via telefone de emergência 193.

Ao chegar ao local, as guarnições de combate a incêndio identificaram forte cheiro de material queimado e uma intensa cortina de fumaça que se espalhava pela região. Por causa dos ventos vindos do sul, a fumaça deslocava-se em direção à área central da cidade e chegou a atingir as proximidades do hospital.

O proprietário do imóvel recusou a entrada dos bombeiros. Ele alegou que os militares só poderiam acessar a residência mediante mandado judicial ou com autorização de seu advogado. Diante da necessidade de verificar a origem da fumaça e avaliar riscos à população, a guarnição solicitou apoio da Polícia Militar.

Com a chegada da equipe policial e a presença do advogado do proprietário, a inspeção no interior da casa foi realizada. Os agentes constataram uma área adaptada para a queima de fios elétricos e cabos de telefonia, além do armazenamento de materiais relacionados à atividade.

Questionado sobre a procedência dos materiais, o proprietário afirmou que eles tinham origem lícita, mas não apresentou documentos ou notas fiscais que comprovassem sua versão.

A Polícia Militar apreendeu o material encontrado no local para os procedimentos legais. A ocorrência não se tratava de um incêndio estrutural, mas sim da emissão de fumaça causada pela queima de materiais no interior do imóvel.

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