Quinta-feira é ponto facultativo na prefeitura de Corumbá

Prefeitura de Corumbá / Renê Mácio, PMC

Quinta-feira (28), véspera da sexta-feira Santa é ponto facultivo para servidores de Corumbá.

O decreto foi publicado no Diário Oficial do município, pelo número de 3.141, no qual estabelece ponto facultativo nas repartições da Prefeitura de Corumbá o expediente da quinta-feira, 28 de março, véspera do feriado de Sexta-Feira Santa.

A medida não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos, inclusive abrigos, unidades de Pronto Atendimento e Pronto Socorro Municipal.

Os titulares das Secretarias, Fundações e Autarquias também poderão determinar, por meio de instrumento próprio, outros serviços considerados necessários à comunidade. Conforme o Decreto 2.955, caberá aos dirigentes dos órgãos e das entidades garantir o funcionamento dos serviços essenciais.