Rapaz bate em padrasto enquanto bebiam juntos em Corumbá

Caso foi registrado na Delegacia / Divulgação

Jovem de 21 anos agrediu o padrasto a socos em Corumbá. O caso foi registrado nessa quinta-feira, dia 24, na residência da família na rua Rio Grande do Norte, parte alta de Corumbá.

Segundo o boletim de ocorrência, a agressão aconteceu por volta das 10h40 quando o suspeito se desentendeu com a vítima enquanto bebiam. O enteado deu um soco no rosto do padrasto.

Agressivo, o rapaz também acusou o homem de ter batido na mãe dele. Segundo o registro policial, o soco causou lesão no nariz da vítima. O caso foi registrado como vias de fato na Delegacia de Polícia Civil.