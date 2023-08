Recadastramento de aposentados e pensionistas da Prefeitura de Corumbá vai até segunda

Divulgação

Termina na segunda-feira, 7 de agosto, o recadastramento/prova de vida dos aposentados e pensionistas do FUNPREV (Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá). Os nascidos entre os meses de setembro e dezembro devem procurar a sede do FUNPREV, localizada na rua Dom Aquino, nº 525, Centro, das 8h às 13 horas.

Até o momento, 684 já se recadastraram e faltam 164 aposentados e pensionistas. Quem nasceu em fora do atual calendário de recadastro e não se recadastrou pode procurar a sede do Fundo de Previdência Social para regularizar a situação. Quem estiver fora de Corumbá pode entrar em contato pelo Whatsapp do FUNPREV, pelo número (67) 3232-6765, e fazer o recadastro de forma remota.

Durante a atualização dos dados pessoais, a equipe do FUNPREV está realizando também o cadastramento facial dos aposentados e pensionistas. A imagem vai para o banco de dados criado pelo próprio FUNPREV, com apoio dos estagiários do curso de Análise de Sistemas do Campus Pantanal da UFMS.

"Com essas informações armazenadas e os dados atualizados, como e-mail e telefone de contato do segurado, poderemos viabilizar que o próximo recadastramento possa ser feito totalmente online", explicou a superintendente de Previdência da Prefeitura de Corumbá, Gabriela Winkler.

A superintendente reforçou que este ano as informações já estão cadastradas na base de dados digital do FUNPREV, sendo realizada apenas a confirmação se houve alguma alteração. "Por isso o atendimento será mais rápido. Não é preciso preencher formulário manuscrito. Todas as informações já estão disponíveis na base de dados digital do FUNPREV e apenas é feita a confirmação e alteração", completou Gabriela.

"A iniciativa foi realizada a partir das informações já inseridas na ficha funcional de cada segurado, por meio de sistema também criado pela própria unidade gestora", finalizou a superintendente do FUNPREV.

Os segurados deverão comparecer munidos dos seguintes documentos pessoais e dos seus dependentes previdenciários:

Documento de identificação oficial- (RG/CNH/ CTPS/ Registro Profissional); Cadastro de Pessoa Física - CPF; Comprovante de endereço atualizado, datado de no máximo 60 dias; Certidão de casamento ou escritura de união estável, se for o caso; Certidão de Nascimento dos dependentes previdenciários legais menores de 21 anos e/ou documento de identificação pessoal; CPF dos dependentes; RG e CPF do cônjuge e/ou companheiro (a). Confira o atual calendário de recadastramento:

Os servidores nascidos nos meses de setembro, outubro, novembro ou dezembro devem comparecer nos dias 6 e 7 de agosto.