Receita Federal apreende 30 sacas com fetos de lhama

Fetos de lhama / Diário Corumbaense

Uma operação da Receita Federal nesta terça-feira (23), apreendeu 30 sacas com fetos de lhamas que estavam sendo transportados em ônibus de turismo. A apreensão ocorreu em Corumbá.

Foram utilizados cães de faro e escâneres para auxiliar nas inspeções da Operação Terminus.

As ações ocorreram em diversos pontos estratégicos de Corumbá e região, incluindo o Posto Esdras, estradas vicinais, o Posto Fiscal Lampião Aceso e o posto da PRF na ponte sobre o rio Paraguai, no Porto Morrinho.

Durante a fiscalização, foram localizadas sacas com 30 fetos de lhamas. Também foram identificadas mercadorias com indícios de falsificação.

Segundo o Diário Corumbaense, também houve apreensão de veículos e de materiais de construção civil, como tijolos, cimento e gesso, destinados ao comércio irregular. Por reincidência, três veículos foram retidos.

Uma carreta foi abordada com carregamento de ureia e sem documentação fiscal.

A inspeção descobriu um fundo falso na cabine, onde estavam escondidos mais de 48 quilos de pasta base de cocaína.

