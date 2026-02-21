Acessibilidade

21 de Fevereiro de 2026 • 15:36

Buscar

Últimas notícias
X
Corpo de Bombeiros

Resgate em área de difícil acesso no Pantanal conta com apoio da Marinha do Brasil

A ocorrência foi registrada na Fazenda Belém, cerca de 120 km  de Corumbá o que demandou apoio do Esquadrão de Helicópteros da Marinha do Brasil

Corpo de Bombeiros

Publicado em 21/02/2026 às 10:15

Atualizado em 21/02/2026 às 10:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar realizou, na manhã de ontem, um resgate em área de difícil acesso no Pantanal, após solicitação recebida pela Central 193 por volta das 11h00.

A ocorrência foi registrada na Fazenda Belém, região do Paiaguás, próximo ao Porto São Pedro, local de difícil acesso terrestre, cerca de 120 km de Corumbá o que demandou apoio do Esquadrão de Helicópteros da Marinha do Brasil, sediado no 6º Distrito Naval.

A vítima, E J J O 18 anos, relatou que por volta das 10h iniciou quadro de taquicardia , tontura e falta de ar , possuindo histórico de tabagismo e ansiedade.

No momento do atendimento, encontrava-se consciente e orientado, com frequência cardíaca de 73 bpm e saturação de oxigênio (SpO2) de 98% em ar ambiente, sem outras alterações significativas durante a avaliação inicial.

Considerando a localização remota, foi acionado o apoio aéreo, sendo realizada a remoção da vítima por meio de helicóptero. Às 14h00, a aeronave pousou no heliporto do 6º Distrito Naval, onde a vítima foi recebida pela equipe de atendimento.

Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, o paciente foi encaminhado ao Pronto-Socorro, permanecendo aos cuidados do Dr. Anderson para avaliação médica.

A ação integrada entre o Corpo de Bombeiros Militar e a Marinha do Brasil demonstra a importância da cooperação entre as instituições para garantir resposta rápida e eficaz em ocorrências em áreas remotas do Pantanal, preservando vidas mesmo em regiões de difícil acesso.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Foragido por roubo é preso pela PM em Corumbá

Polícia

Funcionário é preso suspeito de furtar produtos em comércio de Corumbá

Trânsito

Acidente envolve quatro veículos no bairro Nossa Senhora de Fátima em Corumbá

Incêndio destrói três cômodos de residência no bairro Popular Nova em Corumbá

Menino de 9 anos é socorrido após anel ficar preso ao dedo em Corumbá

Concurso de Fantasias do Carnaval de Corumbá acontece nesta quinta-feira

Trânsito

Carreta tomba na BR-262 e condutor é socorrido com suspeita de traumatismo craniano

Publicidade

Fogo

Incêndio destrói três cômodos de residência no bairro Popular Nova em Corumbá

ÚLTIMAS

Saúde

ESF Arapongas realiza encontro para gestantes em Anastácio

ação foi promovida pela Secretaria de Saúde com o objetivo de orientar e prestar esclarecimentos sobre pré-natal, parto e puerpério

Trânsito

PRF registra 35 acidentes e duas mortes nas rodovias federais de MS no Carnaval

Fiscalização intensificada flagrou mais de 2,4 mil excessos de velocidade e 77 motoristas alcoolizados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo