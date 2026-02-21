Resgate em área de difícil acesso no Pantanal conta com apoio da Marinha do Brasil

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar realizou, na manhã de ontem, um resgate em área de difícil acesso no Pantanal, após solicitação recebida pela Central 193 por volta das 11h00.

A ocorrência foi registrada na Fazenda Belém, região do Paiaguás, próximo ao Porto São Pedro, local de difícil acesso terrestre, cerca de 120 km de Corumbá o que demandou apoio do Esquadrão de Helicópteros da Marinha do Brasil, sediado no 6º Distrito Naval.

A vítima, E J J O 18 anos, relatou que por volta das 10h iniciou quadro de taquicardia , tontura e falta de ar , possuindo histórico de tabagismo e ansiedade.

No momento do atendimento, encontrava-se consciente e orientado, com frequência cardíaca de 73 bpm e saturação de oxigênio (SpO2) de 98% em ar ambiente, sem outras alterações significativas durante a avaliação inicial.

Considerando a localização remota, foi acionado o apoio aéreo, sendo realizada a remoção da vítima por meio de helicóptero. Às 14h00, a aeronave pousou no heliporto do 6º Distrito Naval, onde a vítima foi recebida pela equipe de atendimento.

Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, o paciente foi encaminhado ao Pronto-Socorro, permanecendo aos cuidados do Dr. Anderson para avaliação médica.

A ação integrada entre o Corpo de Bombeiros Militar e a Marinha do Brasil demonstra a importância da cooperação entre as instituições para garantir resposta rápida e eficaz em ocorrências em áreas remotas do Pantanal, preservando vidas mesmo em regiões de difícil acesso.