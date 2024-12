Ribeirinhos do Porto da Manga ganham presentes do Corpo de Bombeiros

Reprodução

O Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá (3º GBM) participou da entrega de brinquedos da campanha “Caixa Encantada”, levando alegria às crianças da comunidade ribeirinha de Porto da Manga.

O evento contou com a presença do Subcomandante-Geral, Coronel Rampazo, da Primeira-Dama do Estado, Mônica Riedel, e do Secretário-Adjunto de Estado de Administração, Roberto Gurgel.

A corporação desempenhou um papel fundamental no sucesso da ação, proporcionando apoio logístico e realizando o transporte fluvial da comitiva estadual com segurança e eficiência.

Essa iniciativa reforça o compromisso do CBMMS em promover ações que vão além de suas missões operacionais, estreitando laços com as comunidades e contribuindo para um Natal mais feliz e solidário.